X запустит «умные тикеры» с курсами криптовалют и акций

Команда X работает над функцией Smart Cashtags. Она позволит привязывать тикеры криптовалют и акций в постах к актуальным рыночным данным, сообщил руководитель по продукту платформы Никита Бир.

«X — лучший источник финансовых новостей: сотни миллиардов долларов инвестируют на основе того, что люди читают здесь», — написал он.

После нажатия на «умный кэштег» откроется страница с котировками, графиком курса и лентой постов с упоминанием актива. В некоторых случаях токены будут идентифицироваться по адресу смартконтракта.

Запуск функции запланирован на февраль. По словам Бира, сейчас компания анализирует отзывы сообщества.

Топ-менеджер также намекнул на вероятное внедрение трейдинга. Ожидается, что заключать сделки можно будет через подключенные некастодиальные кошельки или виджеты централизованных бирж.

В июне бывшая глава X Линда Яккарино анонсировала появление в приложении инструментов для трейдинга и инвестиций, но уже через месяц покинула компанию.

Илон Маск также неоднократно заявлял о планах превратить платформу в финансовое «суперприложение», не исключая интеграцию криптовалют.

В конце 2023 года миллиардер рассказывал, что компания ожидает получения лицензий для запуска платежного сервиса до середины 2024 года, однако на момент написания материала сервис так и не заработал.

Forklog По материалам:

