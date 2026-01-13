X запустит «умные тикеры» с курсами криптовалют и акций
Команда X работает над функцией Smart Cashtags. Она позволит привязывать тикеры криптовалют и акций в постах к актуальным рыночным данным, сообщил руководитель по продукту платформы Никита Бир.
«X — лучший источник финансовых новостей: сотни миллиардов долларов инвестируют на основе того, что люди читают здесь», — написал он.
После нажатия на «умный кэштег» откроется страница с котировками, графиком курса и лентой постов с упоминанием актива. В некоторых случаях токены будут идентифицироваться по адресу смартконтракта.
Запуск функции запланирован на февраль. По словам Бира, сейчас компания анализирует отзывы сообщества.
Топ-менеджер также намекнул на вероятное внедрение трейдинга. Ожидается, что заключать сделки можно будет через подключенные некастодиальные кошельки или виджеты централизованных бирж.
В июне бывшая глава X Линда Яккарино анонсировала появление в приложении инструментов для трейдинга и инвестиций, но уже через месяц покинула компанию.
Илон Маск также неоднократно заявлял о планах превратить платформу в финансовое «суперприложение», не исключая интеграцию криптовалют.
В конце 2023 года миллиардер рассказывал, что компания ожидает получения лицензий для запуска платежного сервиса до середины 2024 года, однако на момент написания материала сервис так и не заработал.
