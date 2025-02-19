Соцсеть Х повысила цену на подписку Premium+ после выхода Grok 3 — Finance.ua

Соцсеть Х повысила цену на подписку Premium+ после выхода Grok 3
Соцсеть Х значительно повысила цену на подписку Premium+ после выхода новой версии искусственного интеллекта Grok 3.
Об этом сообщает TechCrunch.
Теперь ежемесячная стоимость Premium+ в США выросла до $50, а годовая — до $350. Это уже второе повышение за последние несколько месяцев: в декабре цена выросла с $16 до $22 в месяц. Новый тариф стал вдвое дороже предыдущего.
Некоторые возможности Grok 3 вынесли в отдельный план SuperGrok, доступный в специальном приложении Grok. Поэтому пользователи подписки Premium+ получат только часть функций, включая «глубокий поиск» и «обоснование».
Напомним, компания искусственного интеллекта Илона Маска выпустила свою последнюю флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3 — ответ xAI на модели рассуждения OpenAI и китайской DeepSeek, продвигаемой как «страшно умный ИИ».
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