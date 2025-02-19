Соцсеть Х повысила цену на подписку Premium+ после выхода Grok 3 — Finance.ua

Соцсеть Х повысила цену на подписку Premium+ после выхода Grok 3 Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Соцсеть Х повысила цену на подписку Premium+ после выхода Grok 3

Соцсеть Х значительно повысила цену на подписку Premium+ после выхода новой версии искусственного интеллекта Grok 3.

Об этом сообщает TechCrunch.

Теперь ежемесячная стоимость Premium+ в США выросла до $50, а годовая — до $350. Это уже второе повышение за последние несколько месяцев: в декабре цена выросла с $16 до $22 в месяц. Новый тариф стал вдвое дороже предыдущего.

Некоторые возможности Grok 3 вынесли в отдельный план SuperGrok, доступный в специальном приложении Grok. Поэтому пользователи подписки Premium+ получат только часть функций, включая «глубокий поиск» и «обоснование».

Напомним, компания искусственного интеллекта Илона Маска выпустила свою последнюю флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3 — ответ xAI на модели рассуждения OpenAI и китайской DeepSeek, продвигаемой как «страшно умный ИИ».

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.