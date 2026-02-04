0 800 307 555
Что происходит с крипторынком: почему биткоин и другие в минусе

Металлы бьют исторические максимумы, фондовые индексы через неделю показывают новые ATH, растет все, но не криптовалюта. С абсолютного рекорда биткоин уже потерял более 40%, показав наибольшее падение за последние три года. Альткоины, в подавляющем большинстве, близки к историческим минимумам, а значительная часть из них периодически их обновляет (еще одно дно в подарок). Что дальше?

Причины падения

Первопричиной текущего падения была перегруженность рынка кредитным плечом. Снижение цены цифрового золота 10 октября 2025 года привело к каскаду ликвидаций, размер которых, как выяснилось уже после, был рекордным за всю историю существования рынка криптовалюты ($19−20 млрд).
В дальнейшем стало резко меняться настроение участников рынка с положительного на негативное, что провоцировало эмоциональные продажи (алчность — потеря нереализованной прибыли, страх — появление нереализованных убытков. — Авт.).
Вскоре этот «вирус» распространился на фондовый рынок, который включил режим «риск-off» и уже в ноябре из криптовалютных ETF было выведено $3,5 млрд.
<i>График привлечения капитала спотовыми биткоинами ETF. Источник: SoSovalue</i>
Эта тенденция продолжается уже третий месяц и «света в конце тоннеля» пока не видно.
Кроме явных причин падения, упомянутых выше, есть еще и скрытые. Если измерить время между вершинами и впадинами биткоин, получим последовательность 3−1−3−1−3… (в годах). От вершины до впадины проходит 1 год (приблизительно), а от впадины до вершины 3 года и так по очереди. Почему так происходит, достоверно не известно. Есть предположение, что эта цикличность связана с халвингом биткоин, впрочем, фундамент под этим предположением очень шаткий. В противовес, исследования криптоаналитика Willy Woo показывают, что эти циклы возникают в результате потоков капитала. Сейчас как раз наблюдается отток капитала.
<i>Источник: профиль криптоаналитика Willy Woo в сети X</i>
Впрочем, исследование Willy Woo не дает ответа на вопрос «почему так происходит?». Почему три года капитал поступает в сеть, а затем через год испаряется?

Вопрос состояния и времени

График, на котором базируется исследование Willy Woo и который вы можете видеть выше, является нашей первой подсказкой о состоянии рынка — капитал выводится из сети биткоин, а значит, мы находимся в медвежьей фазе.
Однако опираться на один показатель на столь изменчивом рынке было бы слишком самоуверенно, так что мы «копали глубже».
BTC снижается уже 4 месяц подряд, такая серия наблюдалась всего дважды за всю историю его существования. В 2014 году с июля по октябрь включительно и в 2018—2019 годах, тогда была рекордная серия медвежьих месяцев — 6.
<i>Сезонность BTC. Источник: Coinglass</i>
В обоих случаях, это была криптозима, вследствие которой биткоин потерял примерно 80% своей стоимости. И уже исходя из этой информации можем сказать, что по сезонному признаку рынок криптовалюты находится в медвежьей фазе. Стоимость цифрового золота упала ниже трендовой линии поддержки восходящего тренда.
<i>Месячный график BTC/USDT. Источник: Binance</i>
А также цена ниже периода 50 и 200, которую отслеживает подавляющее большинство участников рынка.
<i>Дневной график биткоина. Источник: Binance</i>
Впрочем есть еще один момент, который еще оставляет надежду — горизонтальный уровень поддержки на отметке в 74 500. До тех пор, пока стоимость BTC находится над этой отметкой уверенно говорить об изменении среднесрочного тренда с восходящего на нисходящий, нельзя.

Перспективы

Есть много признаков того, что рынок криптовалют сейчас находится в медвежьей фазе. Также нам известно, что криптозима длится ориентировочно год (согласно всем предыдущим циклам). Исходя из этого можем, в первую очередь, определить временные рамки, когда текущая медвежья фаза завершится.
Падение биткоина началось 6 октября 2025 года. Учитывая исторические данные, медвежья фаза обычно длится около одного года, поэтому ее завершение ориентировочно приходится на 6 октября 2026 года. В то же время, учитывая возможную погрешность (поскольку медвежьи рынки редко продолжаются ровно 365 дней), восстановление положительных настроений на рынке можно ожидать в период с октября по декабрь текущего года.
Теперь нам известно время окончания криптозимы, а что насчет ценовых ориентиров? Как низко может упасть биткоин?
Если говорить о ближайшей перспективе в пределах одного месяца, то здесь можем использовать текущую тенденцию как подсказку — предыдущее движение имеет больше шансов продолжиться, чем измениться на противоположное.
Поскольку сейчас «цифровое золото» находится в нисходящем тренде, следует ожидать его дальнейшего развития. В качестве ценового ориентира целесообразно использовать аналитические данные платформы CoinGlass. Согласно их тепловой карты ликвидаций, крупный кластер ликвидаций длинных позиций находится в диапазоне $66 000−73 000 за биткоин и именно в эту область может упасть биткоин в ближайшее время.
<i>Тепловая карта ликвидации BTC. Источник: CoinGlass</i>
Однако следует учесть, что значительные объемы ликвидаций приводят к «отскоку» цены (легко проверить, взглянув на свечу от 10 октября 2025 года. — Авт.). Так что при падении в этот ценовой диапазон возникает значительная вероятность восходящей коррекции. Ее размеры пока невозможно точно спрогнозировать, но она растянулась до $100 тыс.
Что насчет долгосрочных перспектив? Как глубоко может нырнуть биткоин?
Криптозима 2021−2022 годов привела к падению стоимости биткоинов на 77,6%, предыдущие криптозимы были еще суровее (минус более 80%). При этом заметна тенденция, что со временем глубина падения биткоин уменьшается. Сейчас, с появлением спотовых крипто ETF и регулирования, есть еще больше причин считать, что падение биткоина во время медвежьей фазы не будет значительным. Наши эксперты считают, что снижение может достичь около 60% исторических максимумов, что соответствует ценовому уровню примерно $50 тыс. за биткоин.

Вывод

Текущая ситуация на рынке криптовалют, в частности в отношении биткоина, демонстрирует все характерные признаки медвежьего тренда. Сочетание макроэкономических факторов, массовых ликвидаций с использованием кредитного плеча, оттока капитала из спотовых ETF и ухудшения рыночных настроений создает условия, похожие на те, что наблюдались во время предыдущих криптозим.
Анализ цикличности, сезонности и технических индикаторов указывает на то, что рынок уже находится в фазе охлаждения, исторически продолжающейся около одного года.
В краткосрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего снижения цены биткоинов в направлении зон повышенной ликвидности, однако такие движения могут сопровождаться коррекционными отскоками. В средне- и долгосрочном измерении ключевым фактором остается время: при сохранении исторических закономерностей, завершение текущей медвежьей фазы можно ожидать в конце 2026 года.
В то же время, структура рынка постепенно меняется. Появление регулируемых инструментов, привлечение институционального капитала и уменьшение глубины падений в каждом новом цикле позволяют считать, что текущая криптозима может быть менее разрушительной, чем предыдущие. Для инвесторов это период повышенных рисков, но одновременно и стратегических возможностей для тех, кто способен мыслить долгосрочно и дисциплинированно действовать.
