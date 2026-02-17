0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики назвали ТОП-10 криптовалют января

Криптовалюта
21
BTC продолжает доминировать на рынке криптовалют
BTC продолжает доминировать на рынке криптовалют
Мировой крипторынок продолжает находиться под давлением макроэкономических рисков и неопределенности. В январе общая капитализация цифровых активов снизилась еще на 1% в месячном измерении. Это уже четвертый месяц с негативной динамикой — впервые с 2021 года.
Об этом говорится в ежемесячном обзоре крипторынка за январь 2026 года от криптовалютной биржи Binance.
На настроения инвесторов влияют дискуссии о возможных торговых тарифах, риске шатдауна правительства США и ожидания нового руководства Федеральной резервной системы. На последнем заседании ФРС оставила базовую ставку без изменений.

Аналитика января и прогноз на февраль

Как отмечают аналитики, в январе 2026 года рынки двигались под влиянием макронеопределенности: росли доходности гособлигаций, доллар США ослабевал, а евро и иена укреплялись — в частности, из-за торговых рисков в США, осторожной реакции ФРС на инфляцию и конкуренцию за капитал.
Bitcoin оставался волатильным, а совокупный объем торгов на крипторынке опустился до самого низкого уровня с октября 2024 года.
  • Доминирование BTC на рынке составляет 59,1% и не изменилось за месяц.
  • Доля Ethereum снизилась до 11,8%, что свидетельствует об отсутствии выраженной ротации капитала и сохранении концентрации в больших активах в условиях ограниченной ликвидности.
Кроме того, рынок альтокинов стал более «top-heavy»: доля активов за пределами топ-10 сократилась примерно до 7,1%.
Также аналитики фиксируют, что криптокарты набирают обороты: в декабре 2025 года объем расходов по таким карточкам достиг примерно $116 млн в месяц, а это более чем в пять раз превышает показатели начала года.
Читайте также
Аналитики отмечают, что февраль может быть особенно чувствительным к колебаниям из-за сезонного фактора периода до и после Китайского Нового года. После четырех месяцев спада инвесторы ожидают более четких сигналов по ключевым макроэкономическим факторам.

Динамика топ-10 криптовалют в январе

По итогам месяца, говорят эксперты Binance, большинство крупных криптоактивов показали снижение. Результаты расположились в порядке убывания:
  • TRX (+3,1%) — лучшая динамика среди топ-10 на фоне развития экосистемы: инвестиции $8 млн в River и возобновленное внимание к стейблкоин-инфраструктуре Tron;
  • BNB (+0,2%) — относительная стабильность; настроения поддерживали представление Grayscale заявки на спотовый ETF, несмотря на смешанные рыночные условия;
  • BTC (−2,5%) — за месяц цена поднималась до $98 тыс., после чего откатилась и нашла поддержку в нижнем-среднем диапазоне $80 тыс., завершив период с умеренным снижением;
  • XRP (-2,7%) — снижение на фоне оттоков из XRP-ETF 7 и 20 января, прервавших серию более 35 дней притоков;
  • BCH (−3,5%) — понижение синхронно с более широким рынком;
Читайте также
  • ADA (−4,9%) — просела вместе с более широким рынком в рисковых активах. DOGE (−5,8%) — снижение на фоне запуска этого месяца третьего спотового DOGE-ETF от 21Shares;
  • SOL (−6,2%) — снижение; одновременно притоки в SOL-ETF продолжали опережать ETH;
  • ETH (−6,2%) — снижение; входная очередь валидаторов Ethereum оставалась значительно больше выходной, что сигнализирует об устойчивом спросе на стейкинг;
  • LINK (−8,6%) — худшая динамика в группе; Chainlink расширил Data Streams для активов TradFi, что помогает закрывать ценовые разрывы во время премаркет-часов для акций США и ETF.
Ранее мы сообщали о самых перспективных криптовалютах на 2026 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок криптовалютКурсы криптовалютБиткоин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems