Аналитики назвали ТОП-10 криптовалют января Сегодня 02:21 — Криптовалюта

BTC продолжает доминировать на рынке криптовалют

Мировой крипторынок продолжает находиться под давлением макроэкономических рисков и неопределенности. В январе общая капитализация цифровых активов снизилась еще на 1% в месячном измерении. Это уже четвертый месяц с негативной динамикой — впервые с 2021 года.

Об этом говорится в ежемесячном обзоре крипторынка за январь 2026 года от криптовалютной биржи Binance

На настроения инвесторов влияют дискуссии о возможных торговых тарифах, риске шатдауна правительства США и ожидания нового руководства Федеральной резервной системы. На последнем заседании ФРС оставила базовую ставку без изменений.

Аналитика января и прогноз на февраль

Как отмечают аналитики, в январе 2026 года рынки двигались под влиянием макронеопределенности: росли доходности гособлигаций, доллар США ослабевал, а евро и иена укреплялись — в частности, из-за торговых рисков в США, осторожной реакции ФРС на инфляцию и конкуренцию за капитал.

Bitcoin оставался волатильным, а совокупный объем торгов на крипторынке опустился до самого низкого уровня с октября 2024 года.

Доминирование BTC на рынке составляет 59,1% и не изменилось за месяц.

Доля Ethereum снизилась до 11,8%, что свидетельствует об отсутствии выраженной ротации капитала и сохранении концентрации в больших активах в условиях ограниченной ликвидности.

Кроме того, рынок альтокинов стал более «top-heavy»: доля активов за пределами топ-10 сократилась примерно до 7,1%.

Также аналитики фиксируют, что криптокарты набирают обороты: в декабре 2025 года объем расходов по таким карточкам достиг примерно $116 млн в месяц, а это более чем в пять раз превышает показатели начала года.

Читайте также Биткоин упал ниже себестоимости, однако JPMorgan сохраняет оптимизм

Аналитики отмечают, что февраль может быть особенно чувствительным к колебаниям из-за сезонного фактора периода до и после Китайского Нового года. После четырех месяцев спада инвесторы ожидают более четких сигналов по ключевым макроэкономическим факторам.

Динамика топ-10 криптовалют в январе

По итогам месяца, говорят эксперты Binance, большинство крупных криптоактивов показали снижение. Результаты расположились в порядке убывания:

TRX (+3,1%) — лучшая динамика среди топ-10 на фоне развития экосистемы: инвестиции $8 млн в River и возобновленное внимание к стейблкоин-инфраструктуре Tron;

BNB (+0,2%) — относительная стабильность; настроения поддерживали представление Grayscale заявки на спотовый ETF, несмотря на смешанные рыночные условия;

BTC (−2,5%) — за месяц цена поднималась до $98 тыс., после чего откатилась и нашла поддержку в нижнем-среднем диапазоне $80 тыс., завершив период с умеренным снижением;

XRP (-2,7%) — снижение на фоне оттоков из XRP-ETF 7 и 20 января, прервавших серию более 35 дней притоков;

BCH (−3,5%) — понижение синхронно с более широким рынком;

ADA (−4,9%) — просела вместе с более широким рынком в рисковых активах. DOGE (−5,8%) — снижение на фоне запуска этого месяца третьего спотового DOGE-ETF от 21Shares;

SOL (−6,2%) — снижение; одновременно притоки в SOL-ETF продолжали опережать ETH;

ETH (−6,2%) — снижение; входная очередь валидаторов Ethereum оставалась значительно больше выходной, что сигнализирует об устойчивом спросе на стейкинг;

LINK (−8,6%) — худшая динамика в группе; Chainlink расширил Data Streams для активов TradFi, что помогает закрывать ценовые разрывы во время премаркет-часов для акций США и ETF.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.