В monobank рассказали, запустят ли криптоуслуги

monobank не исключает возможности появления криптосервисов

Соучредитель monobank не исключает возможности появления криптовалютных сервисов в банке. В то же время в банке отмечают: реализация таких планов зависит от создания понятных регуляторных условий.

Об этом рассказал соучредитель monobank Михаил Рогальский в комментарии Speka.ua.

Он отметил, что тема легализации криптовалют в Украине обсуждается уже более пяти лет.

Что говорит Рогальский

Соучредитель mono скептически оценивает перспективы скорейших изменений, ведь полноценная легализация сейчас выглядит отдаленной ввиду действующих валютных ограничений.

По его мнению, открытие крипторынка без надлежащего регулирования создало бы дополнительные трудности для Национального банка в контроле за движением капитала. В то же время, он признал, что существование большого нерегулируемого сегмента криптообмена выглядит странно.

«Мы видим криптообменники, рекламу на улице. Было бы хорошо иметь какую-то правовую рамку. Но мне кажется, что до легализации криптовалюты нам еще достаточно далеко. Мы сейчас живем в условиях, когда страна не может существовать без тех валютных ограничений, которые есть. В будущем, если закон и регуляции будут позволять, у Монобанка может появиться криптовалюта , но пока компания к этому не готовится», — отметил Рогальский.

Предыдущие попытки и интерес к криптонаправлению

Ранее другой соучредитель monobank, Олег Гороховский, также публично заявлял об интересе компании к криптовалютному сегменту. В декабре 2024 года он подтвердил, что инвестирует в криптоактивы и работал над проектом, который должен популяризировать цифровые валюты среди клиентов банка. По его словам, целью было снизить барьер входа для пользователей и сделать процесс получения биткоина понятным и доступным, что позволило бы привлечь больше клиентов и создать удобный сервис.

«Криптовалюты — это то, на что следует обращать внимание. Сегодня остается порог входа в криптовалюты, то есть некоторым людям трудно понять, что нужно сделать, чтобы получить биткоин . Если это демократизировать, сделать понятно, доступно, то можно привлечь больше людей и сделать хороший бизнес и удобный сервис», — отмечал он.

Проект, не получивший поддержки регулятора

Еще в 2021 году monobank завершил интеграцию с криптоплатформой и готовился к запуску биткоин-карты. Однако инициатива не была поддержана Национальным банком Украины, из-за чего реализацию пришлось отложить.

Несмотря на это, в компании не отказались от идеи полностью. В то же время в monobank признают, что регуляторные изменения в сфере криптовалют могут происходить постепенно. В частности, по словам Гороховского, Международный валютный фонд не полностью поддерживает скорейшее расширение Украины в этом направлении.

Рогальский подчеркнул, что готовность компании создать полезный продукт остается высокой, если регулятор даст соответствующее разрешение.

