Самая большая криптокражка в истории: хакеры сломали Bybit и похитили 1,5 млрд долларов — Finance.ua

Самая большая криптокражка в истории: хакеры сломали Bybit и похитили 1,5 млрд долларов Сегодня 09:42 — Криптовалюта

Самая большая криптокражка в истории: хакеры сломали Bybit и похитили 1,5 млрд долларов

1,5 млрд долларов Хакеры сломали одну из самых крупных в мире криптовалютных бирж Bybit. Злоумышленникам удалось украсть почти криптовалюты . Это самая большая кража крипты за всю историю индустрии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как удалось похитить активы

Как заявил гендиректор биржи Бен Чжоу, хакерам удалось получить контроль над кошельком Ethereum и перевести активы в неустановленный адрес. Bybit заявила, что сможет полностью покрыть ущерб.

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Издание со ссылкой на онлайн-аналитика ZachXBT пишет, что из-за серии подозрительных транзакций из кошелька биржи вывели активы на сумму примерно 1,46 млрд долларов.

Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток с биржи на сумму около 1,4 млрд. долларов.

Согласно аналитической компании Elliptic, это самая большая криптокражка, которая превысила 611 млн долларов, украденных у Poly Network в 2021 году.

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Роб Бенке, соучредитель компании Halborn, сказал, что «это, вероятно, самый большой инцидент, и не только среди криптовалют».

Напомним, количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.

Злоумышленники проникают в легитимные криптосообщества в Telegram, маскируясь под авторитетных участников и присылая с виду безопасные приглашения. Цель — обмануть пользователей через фальшивые процессы верификации.

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