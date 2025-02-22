Самая большая криптокражка в истории: хакеры сломали Bybit и похитили 1,5 млрд долларов — Finance.ua

Самая большая криптокражка в истории: хакеры сломали Bybit и похитили 1,5 млрд долларов
Хакеры сломали одну из самых крупных в мире криптовалютных бирж Bybit. Злоумышленникам удалось украсть почти 1,5 млрд долларов криптовалюты. Это самая большая кража крипты за всю историю индустрии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как удалось похитить активы
Как заявил гендиректор биржи Бен Чжоу, хакерам удалось получить контроль над кошельком Ethereum и перевести активы в неустановленный адрес. Bybit заявила, что сможет полностью покрыть ущерб.
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Издание со ссылкой на онлайн-аналитика ZachXBT пишет, что из-за серии подозрительных транзакций из кошелька биржи вывели активы на сумму примерно 1,46 млрд долларов.
Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток с биржи на сумму около 1,4 млрд. долларов.
Согласно аналитической компании Elliptic, это самая большая криптокражка, которая превысила 611 млн долларов, украденных у Poly Network в 2021 году.
Роб Бенке, соучредитель компании Halborn, сказал, что «это, вероятно, самый большой инцидент, и не только среди криптовалют».
Напомним, количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.
Злоумышленники проникают в легитимные криптосообщества в Telegram, маскируясь под авторитетных участников и присылая с виду безопасные приглашения. Цель — обмануть пользователей через фальшивые процессы верификации.
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