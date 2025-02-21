Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн — Finance.ua

Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн 21.02.2025, 01:18 — Криптовалюта

Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн

Норвежские власти обвинили четырех человек в организации мошеннической криптовалютной схемы. Пирамида позволила им обмануть тысячи инвесторов по всему миру, получив от них более $80 млн. По данным следствия, злоумышленники отмыли значительную часть этих средств через счета норвежской юридической фирмы.

По версии Национального управления по расследованию экономических преступлений (Økokrim), схема основывалась на ложных обещаниях высокодоходных инвестиций в недвижимость, газовую и горнодобывающую отрасли. Организаторы привлекали вкладчиков через презентации на международных мероприятиях, предлагая пакеты с криптовалютами и акциями.

«Речь идет о большом количестве жертв во многих странах, которые потеряли свои деньги, и значительных суммах, оказавшихся у ответчиков», — заявили правоохранители.

Следователи утверждают, что на самом деле инвестиции не производились, а новые участники схемы набирались по принципу финансовой пирамиды. При этом более $62 млн было переведено через счета юридической фирмы в Норвегии и компании в Азии, что затруднило отслеживание движения денег.

Обвиняемые — четверо норвежцев в возрасте от 50 до 70 лет, занимавшихся реализацией преступной схемы в период с 2015 по 2018 год. Трое из них обвиняются в незаконном привлечении средств, а четвертый — в отмывании доходов.

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Адвокаты двух фигурантов уже заявили, что их подзащитные отвергают обвинения. Информация о защите других подозреваемых на момент подготовки материала пока не раскрыта.

Судебный процесс состоится в окружном суде Осло в сентябре 2025 года и продлится более двух месяцев, считают представители правоохранительных органов.

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