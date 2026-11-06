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Еще одна страна вводит налог на прибыль от криптовалют

Криптовалюта
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Еще одна страна вводит налог на прибыль от криптовалют
Еще одна страна вводит налог на прибыль от криптовалют
В четверг парламент Греции одобрил законопроект, вводящий 10-процентный налог на прирост капитала от операций с криптовалютами.
Это первая комплексная законодательная база для налогообложения криптоактивов в Греции, передает унн со ссылкой на Reuters.
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Согласно законопроекту, прирост капитала от криптовалют в размере до 500 евро (563 доллара) в год освобождается от нового налога.
«В ближайшие недели будут обнародованы дополнительные инструкции по имплементации, которые также определят правила прозрачности и аудита», — сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель Министерства финансов.
В странах Европейского Союза нет единой системы налогообложения этого сектора.
В разных европейских странах налоговые ставки на криптовалюты варьируются от 8% до 30%; обычно налогом облагается именно прирост капитала.
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По словам чиновника, пока невозможно спрогнозировать объем поступлений в государственный бюджет от нового налога, поскольку подавляющее большинство инвесторов пользуются зарубежными платформами, из-за чего сложно оценить реальный размер греческого рынка криптовалют.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины поддерживает урегулирование рынка виртуальных активов в Украине на основе европейского подхода MiCA, международных стандартов и рекомендаций Международного валютного фонда. В то же время, регулятор предостерегает от рисков для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности страны.
По оценке НБУ, процесс проработки документа не был достаточно прозрачным. Финальная редакция законопроекта, рекомендованная профильным Комитетом Верховной Рады до второго чтения, не учитывает ряд принципиальных договоренностей, достигнутых во время работы.
Напомним, Комитет Рады поддержал законопроект о крипторынках: что изменится в 2027 году.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
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