В Украине урегулируют рынок криптовалют: финансовый комитет Рады поддержал законопроект

Профильный комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект № 10225-д, который определяет правила работы криптовалютного рынка, налогообложение операций и требования к его участникам. Ожидается, что новые нормы будут работать с 1 июля 2027 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, работа над законопроектом длилась около трех лет. В ходе подготовки документа были проведены многочисленные рабочие группы, а окончательный текст закона насчитывает 264 страницы. Сравнительная таблица содержит 1301 страницу.

Следите за курсом Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют на Finance.ua

«Рынок крипты наконец-то будет урегулирован», — заявил нардеп.

Законопроект предусматривает, что регулирование рынка виртуальных активов будет осуществляться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

НБУ будет отвечать за вопросы, связанные с электронными деньгами, валютным надзором и т. д.

Как будут облагаться налогом операции с криптовалютами

Документ определяет правила налогообложения с виртуальными активами. В частности, предусмотрены следующие условия:

операции с криптовалютами не будут облагаться НДС;

налог будет уплачиваться с разницы между ценой покупки и продажи актива по аналогии с налогообложением операций с ценными бумагами;

обмен одного виртуального актива на другой не будет облагаться налогом;

прибыль в размере до одной минимальной заработной платы не будет облагаться налогом;

для виртуальных активов, имеющихся в момент введения закона, предусмотрен переходный период до конца 2028 года. В течение этого времени к таким активам будет применяться пониженная ставка НДФЛ 5%.

Требования к криптобиржам

Законопроект предусматривает введение авторизации для криптовалютных бирж, кастодианов и других участников рынка.

Также документ определяет правила хранения клиентских активов, рассмотрения жалоб и защиты прав пользователей. Отдельно ужесточаются требования финансового мониторинга и проверки происхождения средств.

После поддержки профильным комитетом законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении. По словам депутата, это планируется сделать уже в ноябре.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения в сентябре 2025 года. Предыдущая версия законопроекта предусматривала распределение криптоактивов на три категории:

те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);

те, стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);

все остальные криптоактивы.

В первые две категории планировали установить требования к резервированию активов или валют, к которым привязывается стоимость соответствующих токенов.

Налогооблагать планировали следующим образом: