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В Украине урегулируют рынок криптовалют: финансовый комитет Рады поддержал законопроект

Криптовалюта
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Рынок криптовалюты будет урегулирован
Рынок криптовалюты будет урегулирован
Профильный комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект № 10225-д, который определяет правила работы криптовалютного рынка, налогообложение операций и требования к его участникам. Ожидается, что новые нормы будут работать с 1 июля 2027 года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам Железняка, работа над законопроектом длилась около трех лет. В ходе подготовки документа были проведены многочисленные рабочие группы, а окончательный текст закона насчитывает 264 страницы. Сравнительная таблица содержит 1301 страницу.
«Рынок крипты наконец-то будет урегулирован», — заявил нардеп.
Законопроект предусматривает, что регулирование рынка виртуальных активов будет осуществляться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.
НБУ будет отвечать за вопросы, связанные с электронными деньгами, валютным надзором и т. д.

Как будут облагаться налогом операции с криптовалютами

Документ определяет правила налогообложения с виртуальными активами. В частности, предусмотрены следующие условия:
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  • операции с криптовалютами не будут облагаться НДС;
  • налог будет уплачиваться с разницы между ценой покупки и продажи актива по аналогии с налогообложением операций с ценными бумагами;
  • обмен одного виртуального актива на другой не будет облагаться налогом;
  • прибыль в размере до одной минимальной заработной платы не будет облагаться налогом;
  • для виртуальных активов, имеющихся в момент введения закона, предусмотрен переходный период до конца 2028 года. В течение этого времени к таким активам будет применяться пониженная ставка НДФЛ 5%.

Требования к криптобиржам

Законопроект предусматривает введение авторизации для криптовалютных бирж, кастодианов и других участников рынка.
Также документ определяет правила хранения клиентских активов, рассмотрения жалоб и защиты прав пользователей. Отдельно ужесточаются требования финансового мониторинга и проверки происхождения средств.
После поддержки профильным комитетом законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении. По словам депутата, это планируется сделать уже в ноябре.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения в сентябре 2025 года. Предыдущая версия законопроекта предусматривала распределение криптоактивов на три категории:
  • те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);
  • те, стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);
  • все остальные криптоактивы.
В первые две категории планировали установить требования к резервированию активов или валют, к которым привязывается стоимость соответствующих токенов.
Налогооблагать планировали следующим образом:
  • с 1 января по 31 декабря 2026: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
  • с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаЗаконопроекты
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