В Украине урегулируют рынок криптовалют: финансовый комитет Рады поддержал законопроект
Как будут облагаться налогом операции с криптовалютами
- операции с криптовалютами не будут облагаться НДС;
- налог будет уплачиваться с разницы между ценой покупки и продажи актива по аналогии с налогообложением операций с ценными бумагами;
- обмен одного виртуального актива на другой не будет облагаться налогом;
- прибыль в размере до одной минимальной заработной платы не будет облагаться налогом;
- для виртуальных активов, имеющихся в момент введения закона, предусмотрен переходный период до конца 2028 года. В течение этого времени к таким активам будет применяться пониженная ставка НДФЛ 5%.
Требования к криптобиржам
- те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);
- те, стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);
- все остальные криптоактивы.
- с 1 января по 31 декабря 2026: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
- с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).
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