Binance постепенно возобновляет вывод средств после крупнейшего киберограбления

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, заявила, что постепенно возобновит вывод средств после возврата 95% токенов на сумму 6,3 млрд долларов, похищенных с ее платформы в результате крупнейшего в мире цифрового ограбления, которое ФБР связывает с Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

Binance сообщила, что первый этап начался в воскресенье между 06:00 и 09:00 по Гринвичу и охватывает биткоин , эфир, BNB, Solana, XRP, dogecoin и другие токены.

Binance вернула 95% похищенных активов

«Остальные 5% похищенных токенов состоят из активов с меньшей ликвидностью, и для их возмещения в необходимых объемах может потребоваться больше времени», — сообщила Binance в субботу вечером в X.

ФБР связывает атаку с Северной Кореей

В субботу ФБР заявило, что за атакой стоит северокорейская группа, финансируемая государством, известная под названием TraderTraitor.

Пхеньян годами отрицал использование связанных с государством кибергрупп для шпионажа, финансовых краж и получения доходов. Его представительство в Женеве и посольство в Китае не ответили на запросы о комментариях.