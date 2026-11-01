0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Binance постепенно возобновляет вывод средств после крупнейшего киберограбления

Криптовалюта
86
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, заявила, что постепенно возобновит вывод средств после возврата 95% токенов на сумму 6,3 млрд долларов, похищенных с ее платформы в результате крупнейшего в мире цифрового ограбления, которое ФБР связывает с Северной Кореей.
Об этом сообщает Reuters.
Binance сообщила, что первый этап начался в воскресенье между 06:00 и 09:00 по Гринвичу и охватывает биткоин, эфир, BNB, Solana, XRP, dogecoin и другие токены.

Binance вернула 95% похищенных активов

«Остальные 5% похищенных токенов состоят из активов с меньшей ликвидностью, и для их возмещения в необходимых объемах может потребоваться больше времени», — сообщила Binance в субботу вечером в X.

ФБР связывает атаку с Северной Кореей

В субботу ФБР заявило, что за атакой стоит северокорейская группа, финансируемая государством, известная под названием TraderTraitor.
Пхеньян годами отрицал использование связанных с государством кибергрупп для шпионажа, финансовых краж и получения доходов. Его представительство в Женеве и посольство в Китае не ответили на запросы о комментариях.
«Правоохранительные органы зафиксировали, что члены этой группы конвертировали похищенные активы в криптовалюту Ethereum», — говорится в заявлении ФБР, в котором также отмечается, что ожидается «дальнейшее отмывание» этих активов с помощью соответствующих технологий.
По материалам:
Економічна Правда
Binance
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems