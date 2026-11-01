Binance постепенно возобновляет вывод средств после крупнейшего киберограбления

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, заявила, что постепенно возобновит вывод средств после возврата 95% токенов на сумму 6,3 млрд долларов, похищенных с ее платформы в результате крупнейшего в мире цифрового ограбления, которое ФБР связывает с Северной Кореей.
Binance сообщила, что первый этап начался в воскресенье между 06:00 и 09:00 по Гринвичу и охватывает биткоин, эфир, BNB, Solana, XRP, dogecoin и другие токены.
Binance вернула 95% похищенных активов
«Остальные 5% похищенных токенов состоят из активов с меньшей ликвидностью, и для их возмещения в необходимых объемах может потребоваться больше времени», — сообщила Binance в субботу вечером в X.
ФБР связывает атаку с Северной Кореей
В субботу ФБР заявило, что за атакой стоит северокорейская группа, финансируемая государством, известная под названием TraderTraitor.
Пхеньян годами отрицал использование связанных с государством кибергрупп для шпионажа, финансовых краж и получения доходов. Его представительство в Женеве и посольство в Китае не ответили на запросы о комментариях.
«Правоохранительные органы зафиксировали, что члены этой группы конвертировали похищенные активы в криптовалюту Ethereum», — говорится в заявлении ФБР, в котором также отмечается, что ожидается «дальнейшее отмывание» этих активов с помощью соответствующих технологий.