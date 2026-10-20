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69% опрошенных компаний уже используют стейблкоины — исследование

Криптовалюта
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69% опрошенных компаний уже используют стейблкоины — исследование
69% опрошенных компаний уже используют стейблкоины — исследование
Споры о том, что стейблкоины — это всего лишь «криптo-курьез» или жизнеспособная финансовая инфраструктура, остались в прошлом — по крайней мере, для компаний, уже работающих в этой сфере. Они прекратили дискуссии и стали ощущать реальное влияние этой технологии.
Компания Payoneer провела опрос 265 руководителей высшего звена, ответственных за платежи, казначейство и финансы в американских маркетплейсах, на платформах и предприятиях с годовым доходом от 100 миллионов долларов.
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Результаты

Все опрошенные уже используют стейблкоины, тестируют или рассматривают возможность внедрения.
Среди них 69% уже применяют стейблкоины в реальных операциях, а 97% используют, тестируют или оценивают их на сегодняшний день. Почти никто из попытавшихся работать со стейблкоинами не отказывается от них впоследствии.
Исследование показывает, что стейблкоины становятся чем-то большим, чем просто более быстрый способ перевода долларов.
Они превращаются в современную финансовую инфраструктуру — уровень, на котором можно сохранять ценность, управлять казначейскими операциями и создавать продукты, включая интегрированные балансы, кошельки, карты и программируемые финансовые услуги.
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Внедрение сосредоточено на 3 ключевых задачах:

  • удовлетворении потребностей получателей платежей,
  • более эффективном перемещении средств,
  • создании встроенных финансовых решений.
По мере распространения технологии, ценность стейблкоинов растет: они перестают быть лишь «быстрым каналом» для переводов и становятся фундаментом, на котором строится бизнес.
Возникает разрыв между «первопроходцами» — компаниями, уже использующими стейблкоины в значительных масштабах, — и теми, кто все еще колеблется.
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Первопроходцы используют их разнообразнее: они реализуют более чем вдвое больше сценариев использования (4,0 против 1,7), вдвое чаще предлагают их собственным клиентам (51% против 21%) и глубже интегрируют в свою технологическую инфраструктуру. Они инвестировали в это на раннем этапе, уже извлекают выгоду, и каждый их следующий шаг лишь увеличивает этот отрыв.

265 руководителей, управляющих финансовыми потоками

В сентябре 2026 года компания Payoneer совместно с Ascend2 провела опрос 265 руководителей высшего звена, ответственных за платежи, казначейство и финансы.
Все респонденты представляют американские маркетплейсы, платформы и предприятия с годовым доходом от 100 миллионов долларов и занимают должности старшего менеджера или выше.
Эти компании активно проводят трансграничные операции:
  • 70% из них управляют расчетами с поставщиками, две трети — выплатой заработной платы,
  • 62% получают платежи от клиентов,
  • 57% осуществляют выплаты подрядчикам, фрилансерам, продавцам или создателям контента,
  • 52% занимаются взысканием задолженности и управлением дебиторской задолженностью.
Ранее мы писали, что Украина заняла второе место в мире по накоплениям стейблкоинов. В конце 2025 года объем стейблкоинов, которыми владели резиденты Украины, оценивался в $8,6 млрд. Это эквивалент 4,1% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла второе место в мире после Венесуэлы.
Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.
Какие страны лидируют по накоплению стейблкоинов
В конце 2025 года соотношение накоплений стейблкоинов к ВВП в разных странах было следующим:
  • Венесуэла — 5,6%;
  • Украина — 4,1%;
  • Нигерия — 1,4%;
  • Турция — 0,83%;
  • США — 0,04%.
Ранее мы писали о криптобиржах для скальпинга: какие платформы выбрать украинцам в 2026 году.
Скальпинг — одна из самых динамичных стратегий торговли криптовалютами. Ее суть состоит в совершении большого количества краткосрочных сделок: трейдер пытается заработать на небольших изменениях цены, открывая и закрывая позиции в течение минут или даже секунд. Finance.ua рассмотрел пять популярных платформ, которыми могут пользоваться украинские трейдеры в 2026 году для скальпинга.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
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