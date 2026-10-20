Споры о том, что стейблкоины — это всего лишь «криптo-курьез» или жизнеспособная финансовая инфраструктура, остались в прошлом — по крайней мере, для компаний, уже работающих в этой сфере. Они прекратили дискуссии и стали ощущать реальное влияние этой технологии.

Компания Payoneer провела опрос 265 руководителей высшего звена, ответственных за платежи, казначейство и финансы в американских маркетплейсах, на платформах и предприятиях с годовым доходом от 100 миллионов долларов.

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Результаты

Все опрошенные уже используют стейблкоины, тестируют или рассматривают возможность внедрения.

Среди них 69% уже применяют стейблкоины в реальных операциях, а 97% используют, тестируют или оценивают их на сегодняшний день. Почти никто из попытавшихся работать со стейблкоинами не отказывается от них впоследствии.

Исследование показывает, что стейблкоины становятся чем-то большим, чем просто более быстрый способ перевода долларов.

Они превращаются в современную финансовую инфраструктуру — уровень, на котором можно сохранять ценность, управлять казначейскими операциями и создавать продукты, включая интегрированные балансы, кошельки, карты и программируемые финансовые услуги.

Внедрение сосредоточено на 3 ключевых задачах:

удовлетворении потребностей получателей платежей,

более эффективном перемещении средств,

создании встроенных финансовых решений.

По мере распространения технологии, ценность стейблкоинов растет: они перестают быть лишь «быстрым каналом» для переводов и становятся фундаментом, на котором строится бизнес.

Возникает разрыв между «первопроходцами» — компаниями, уже использующими стейблкоины в значительных масштабах, — и теми, кто все еще колеблется.

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Первопроходцы используют их разнообразнее: они реализуют более чем вдвое больше сценариев использования (4,0 против 1,7), вдвое чаще предлагают их собственным клиентам (51% против 21%) и глубже интегрируют в свою технологическую инфраструктуру. Они инвестировали в это на раннем этапе, уже извлекают выгоду, и каждый их следующий шаг лишь увеличивает этот отрыв.

265 руководителей, управляющих финансовыми потоками

В сентябре 2026 года компания Payoneer совместно с Ascend2 провела опрос 265 руководителей высшего звена, ответственных за платежи, казначейство и финансы.

Все респонденты представляют американские маркетплейсы, платформы и предприятия с годовым доходом от 100 миллионов долларов и занимают должности старшего менеджера или выше.

Эти компании активно проводят трансграничные операции:

70% из них управляют расчетами с поставщиками, две трети — выплатой заработной платы,

62% получают платежи от клиентов,

57% осуществляют выплаты подрядчикам, фрилансерам, продавцам или создателям контента,

52% занимаются взысканием задолженности и управлением дебиторской задолженностью.

второе место в мире по накоплениям стейблкоинов. В конце 2025 года объем стейблкоинов, которыми владели резиденты Украины, оценивался в $8,6 млрд. Это эквивалент 4,1% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла второе место в мире после Венесуэлы. Ранее мы писали , что Украина заняланакоплениям стейблкоинов. В конце 2025 года объем стейблкоинов, которыми владели резиденты Украины, оценивался в $8,6 млрд. Это эквивалент 4,1% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла второе место в мире после Венесуэлы.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.

Какие страны лидируют по накоплению стейблкоинов

В конце 2025 года соотношение накоплений стейблкоинов к ВВП в разных странах было следующим:

Венесуэла — 5,6%;

Украина — 4,1%;

Нигерия — 1,4%;

Турция — 0,83%;

США — 0,04%.