Binance прекращает операции с гривной: что будет с деньгами украинцев

Binance с 28 сентября прекратит пополнение и вывод гривны через сервис Fiat Trade UAH, а также закроет спотовую торговую пару USDT/UAH. В то же время, это не означает полного прекращения возможности покупать или продавать криптовалюту за гривны.

Об изменениях биржа сообщила 23 сентября. Для пользователей, имеющих гривневый остаток на балансе, предусмотрена автоматическая конвертация в USDT по фиксированному курсу.

Что именно изменится на Binance

С 28 сентября на Binance перестанут поддерживать пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH. Также с листинга уберут спотовую пару USDT/UAH, а открытые ордера будут автоматически отменены.

При этом покупать и продавать криптовалюту за гривны через P2P украинские пользователи смогут и дальше. Для многих именно этот способ уже давно основной.

Fiat Trade UAH позволял завести гривну непосредственно на баланс Binance, после чего по ней можно было покупать USDT или другие криптоактивы. Теперь этот канал закрывается.

Через P2P пользователь выбирает предложение конкретного продавца, переводит ему гривны с банковской карты и получает USDT на свой баланс. При продаже криптовалюты процесс происходит наоборот: пользователь передает USDT и получает гривны на банковскую карту.

Таким образом, пользовательская операция фактически происходит без отдельного зачисления гривны на баланс биржи.

Что будет с остатками гривны

Прекращение гривневых операций будет происходить в два этапа.

28 сентября:

прекратится пополнение и вывод UAH через Fiat Trade UAH;

спотовая пара USDT/UAH будет удалена;

открытые ордера по этой паре автоматически отменят.

30 сентября:

остатки гривны на счетах пользователей автоматически конвертируются в USDT;

курс конвертации будет составлять 1 USDT = 46,5 грн.

Поэтому владельцам гривен стоит учесть эти даты и заранее урегулировать свои балансы и открытые ордера, если они не хотят оставлять конвертацию на автоматическую процедуру.