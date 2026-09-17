Биткоин упал ниже $75 тысяч

Повышение ставок традиционно создает неблагоприятные условия для биткоина. По данным Bloomberg, после предыдущих 10 повышений ставки ФРС только в 2 случаях через месяц криптовалюта стоила дороже.
«Цены могут оставаться в определенном диапазоне и даже торговаться ниже до конца года, поскольку мы пересматриваем перспективы. Повышение ставок — это двойной удар», — заявил руководитель исследований LO: TECH Адам Маккарти.
На рынке также сохраняется низкая ликвидность и ослабевает активность инвесторов. По данным CoinGlass, открытый интерес к фьючерсам на биткоин продолжил сокращаться, а Glassnode фиксирует длительный отток средств с криптовалютных бирж.
Напомним, в августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $2,70 трлн.
В отличие от июля рост поддержал приток капитала, а не только нехватку продавцов. Спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на Bitcoin привлекли $3,52 млрд, показав лучший месячный результат с октября 2025 года. В июле чистый приток составил $172 млн.