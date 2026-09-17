Биткоин упал ниже $75 тысяч Сегодня 11:12 — Криптовалюта Биткоин упал ниже $75 тысяч

Биткоин опустился ниже $75 тыс. после того, как Сенат США не смог одобрить законопроект Clarity, а Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила процентные ставки.

За два дня акции крупных криптокомпаний потеряли до 20%.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

После решения ФРС наибольшая криптовалюта подешевела на 1,2% - до $74 985. Еще сильнее пострадали связанные с крипторинком компании: акции Coinbase за 2 дня потеряли около 16%, а Circle — около 20%.

Дополнительным ударом стал провал в Сенате законопроекта Clarity, на который криптоиндустрия надеялась как на основу для создания более понятных правил регулирования цифровых активов в США.

Повышение ставок традиционно создает неблагоприятные условия для биткоина. По данным Bloomberg, после предыдущих 10 повышений ставки ФРС только в 2 случаях через месяц криптовалюта стоила дороже.

«Цены могут оставаться в определенном диапазоне и даже торговаться ниже до конца года, поскольку мы пересматриваем перспективы. Повышение ставок — это двойной удар», — заявил руководитель исследований LO: TECH Адам Маккарти.

На рынке также сохраняется низкая ликвидность и ослабевает активность инвесторов. По данным CoinGlass, открытый интерес к фьючерсам на биткоин продолжил сокращаться, а Glassnode фиксирует длительный отток средств с криптовалютных бирж.

Напомним, в августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $2,70 трлн.