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Биткоин упал ниже $75 тысяч

Криптовалюта
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Биткоин упал ниже $75 тысяч
Биткоин упал ниже $75 тысяч
Биткоин опустился ниже $75 тыс. после того, как Сенат США не смог одобрить законопроект Clarity, а Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила процентные ставки.
За два дня акции крупных криптокомпаний потеряли до 20%.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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После решения ФРС наибольшая криптовалюта подешевела на 1,2% - до $74 985. Еще сильнее пострадали связанные с крипторинком компании: акции Coinbase за 2 дня потеряли около 16%, а Circle — около 20%.
Дополнительным ударом стал провал в Сенате законопроекта Clarity, на который криптоиндустрия надеялась как на основу для создания более понятных правил регулирования цифровых активов в США.
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Повышение ставок традиционно создает неблагоприятные условия для биткоина. По данным Bloomberg, после предыдущих 10 повышений ставки ФРС только в 2 случаях через месяц криптовалюта стоила дороже.
«Цены могут оставаться в определенном диапазоне и даже торговаться ниже до конца года, поскольку мы пересматриваем перспективы. Повышение ставок — это двойной удар», — заявил руководитель исследований LO: TECH Адам Маккарти.
На рынке также сохраняется низкая ликвидность и ослабевает активность инвесторов. По данным CoinGlass, открытый интерес к фьючерсам на биткоин продолжил сокращаться, а Glassnode фиксирует длительный отток средств с криптовалютных бирж.
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Напомним, в августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $2,70 трлн.
В отличие от июля рост поддержал приток капитала, а не только нехватку продавцов. Спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на Bitcoin привлекли $3,52 млрд, показав лучший месячный результат с октября 2025 года. В июле чистый приток составил $172 млн.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
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