В августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% (инфографика) Сегодня 17:12 — Криптовалюта

В августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% (инфографика)

В августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $2,70 трлн.

В отличие от июля рост поддержал приток капитала, а не только нехватку продавцов. Спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на Bitcoin привлекли $3,52 млрд, показав лучший месячный результат с октября 2025 года. В июле чистый приток составил $172 млн.

С 17 по 27 августа спотовые ETF на Bitcoin фиксировали приток средств девять торговых дней подряд. Это сократило их чистый отток с начала года с $5,29 млрд до $1,77 млрд. Совокупная стоимость активов в фондах выросла на 31%, а месячный торговый оборот увеличился на 49% до $58,63 млрд.

Спотовые ETF на Ethereum привлекли $824 млн за неделю до 28 августа, что стало самым высоким недельным показателем 2026 года.

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В то же время индекс сезона альткоинов (Altcoin Season Index) составлял 37 пунктов при пороговом значении 75, поэтому широкая ротация капитала оставалась неподтвержденной. Доля Bitcoin в общей капитализации рынка сохранялась около 59,7%.

Ключевые события августа

Макроэкономический фон поддержал рынок в первой части месяца. Общая инфляция в США за июль замедлилась до 3,4%, а базовая инфляция — до 2,5%. Оба показателя снизились на 0,1 процентного пункта.

Ситуация на рынке труда оказалась слабее. Количество рабочих мест в США уменьшилось на 23 000 в июле, тогда как средний прирост за предыдущие 12 месяцев составил 34 000. Данные за май пересмотрели в сторону снижения на 66 000 рабочих мест, а за июнь на 37 000. Годовой рост средней почасовой оплаты труда 2021 года.

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Доходность 30-летних государственных облигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года. На этом фоне Министерство финансов США вдвое увеличило максимальный объем выкупа долгосрочных облигаций до $4 млрд за одну операцию. Рынок воспринял это как реакцию на напряжение на рынке облигаций. Доходность начала снижаться, доллар ослаб, а Bitcoin получил дополнительную поддержку.

19 августа снижение доходности облигаций повлекло за собой ликвидацию коротких позиций, то есть принудительное закрытие ставок на падение Bitcoin, примерно на $2,7 млрд. После этого Bitcoin вырос на 11,5%, до $71 834.

Выступление главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Уорша в Джексон-Гоуле 28 августа изменило краткосрочные ожидания рынка. Вероятность повышения ставки в сентябре на платформе прогнозов Polymarket выросла примерно до 60%, а Bitcoin в течение одной торговой сессии снизился на 3%.

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