Какие криптовалюты пережили почти 10 лет изменений: семь активов, оставшихся в топ-50 Сегодня 14:04 — Криптовалюта

Криптомонеты

Криптовалютный рынок за последние десять лет изменился кардинально. Проекты, которые в конце 2016 года входили в число крупнейших в мире, сегодня нередко оказались далеко за пределами топ-50 или почти потеряли прежний вес.

Crypto Journal проанализировал , какие криптовалюты смогли оставаться среди 50 крупнейших активов в течение почти десяти лет — с конца 2016 года по август 2026-го.

Результат оказался красноречивым: из нестейблкоинов, которые в конце 2016 года входили в топ-50 CoinMarketCap, все годовые контрольные точки прошли всего семь активов: Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Monero, Dogecoin и Stellar.

Большинство других лидеров рынка 2016 года за это время потеряли свои позиции. В то же время, самую высокую доходность среди этой семерки продемонстрировал не биткоин.

Старый топ-50 почти не похож на современный

Если посмотреть на рейтинг CoinMarketCap в конце 2016 года, многие названия сегодня напоминают настоящую криптоархеологию. Steem тогда входил в первую десятку. Среди крупнейших криптовалют также были NEM, Factom, Waves, Lisk, DigixDAO и другие проекты, которые впоследствии заметно утратили свои позиции. Solana в тот момент еще не существовала, а BNB не торговался, отмечают специалисты.

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За почти десять лет крипторынок успел пройти через несколько масштабных циклов роста и падения, ICO-бум, развитие DeFi и NFT, распространение мемкоинов и появление десятков новых блокчейн-экосистем.

Несмотря на все эти изменения, семь криптовалют из выборки смогли пройти весь период и не выпасть из топ-50 ни на одной контрольной точке.

Dogecoin

В конце 2016 года Dogecoin занимал лишь 15 место среди крупнейших криптовалют.

Даже тогда DOGE прежде всего воспринимали как шутливую монету. Однако почти десять лет спустя он не просто сохранил место среди крупнейших криптоактивов, но и показал самый высокий рост цены среди всей выборки. С конца 2016 года Dogecoin подорожал примерно в 400 раз. Условные $1000, вложенные тогда в DOGE, без учета комиссий и налогов превратились бы примерно в $400 тыс.

В то же время путь Dogecoin не был стабильным. В конце 2020 года актив опустился почти до нижней границы топ-50, но позже снова вернулся в первую десятку.

В итоге криптовалюта , начинавшаяся как интернет-мем, пережила десятки проектов, которые в 2016 году казались более серьезными конкурентами.

Ethereum

Ethereum уже в конце 2016 года был второй по капитализации криптовалютой мира. В августе 2026-го ETH снова занимает второе место. За этот период цена увеличилась примерно в 310 раз.

За десять лет Ethereum пережил ICO-бум и его крушение, развитие DeFi и NFT, переход сети из proof-of-work на proof-of-stake, а также появление большого количества конкурентных блокчейнов.

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Вторая позиция при этом не была постоянной: на отдельных контрольных точках Ethereum опускался на третье место. Однако в долгосрочной перспективе ETH не только сохранил присутствие в топ-50, но остался одним из двух доминирующих криптоактивов рынка.

XRP

В конце 2016 года XRP был третьей по капитализации криптовалютой. С тех пор его цена выросла примерно в 230 раз.

Но еще показательнее стала стабильность XRP в рейтинге. Ни на одной из годовых контрольных точек актив не опускался ниже восьмого места.

Для крипторынка, где бывшие лидеры за несколько лет могут выпасть не только из топ-10, но и из первой сотни, такая стабильность исключительна.

Биткоин

В конце 2016 года биткоин был криптовалютой № 1. В августе 2026 года он продолжает оставаться на первой позиции. За этот период цена BTC выросла примерно в 82 раза. Это меньше, чем у Dogecoin, Ethereum и XRP. Однако по стабильности позиции биткоин не имеет конкурентов среди активов выборки.

BTC был первым в конце 2016 года и оставался на первом месте на каждом следующем годовом срезе — в 2017, 2018 и далее до конца 2025 года. Первое место он сохраняет и в августе 2026 года.

Главный результат биткоина за этот период — не только рост его цены, но и неизменность статуса крупнейшего криптоактива мира.

Остаться в топ-50 — не значит сохранить прежний вес

Истории Stellar, Monero и Litecoin демонстрируют, насколько по-разному может выглядеть выживание на крипторинку.

Stellar — в конце 2016 года был во втором десятке рейтинга, а за следующие годы сначала значительно поднялся, а затем вернулся примерно к начальной позиции. За это время цена XLM выросла примерно в 77 раз.

Monero — в 2016 году входил в первую пятерку, впоследствии опускался почти до нижней границы топ-50, но позже снова поднялся в рейтинге. За весь период XMR подорожал примерно в 30 раз.

Litecoin — в 2016 году занимал четвертое место среди крупнейших криптовалют, а спустя почти десять лет оказался уже в третьем десятке. В то же время цена LTC выросла почти в 12 раз.

Что было бы с $1000

Если бы в конце 2016 года инвестор вложил по $1000 в каждую из семи криптовалют и просто сохранял эти активы до августа 2026 года, примерный результат выглядел бы так:

Создано с помощью ИИ

«Общие $7000 начальных инвестиций в таком ретроспективно сформированном портфеле превратились бы примерно в $1,14 млн. Но этот результат требует важной оговорки», — говорят аналитики.

Эффект выживших: почему эти цифры нельзя воспринимать как готовую инвестиционную стратегию

Этот портфель не формировали в 2016 году наугад. Сначала Crypto Journal определил криптовалюты, которые смогли пережить почти десять лет и остаться в топ-50, а уже после этого рассчитал их доходность. Это создает так называемый эффект выживших.

Если бы инвестор в 2016 году просто приобрел несколько популярных криптовалют из верхней части рейтинга, наряду с Bitcoin, Ethereum или Dogecoin в его портфеле могли оказаться Steem, NEM, Factom и другие лидеры. Их результаты были бы существенно другими.

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Кроме того, простая арифметика не учитывает:

комиссии по покупке и продаже;

налоги;

возможную потерю доступа к активам;

взломы бирж или кошельков;

необходимость выдерживать многолетние падения цены;

психологическую сложность не продавать актив после значительного роста или обрушения.

Поэтому приведенные расчеты показывают исторический итог конкретных активов, а не модель настоящего инвестиционного поведения.

Что объединяет оставшиеся криптовалюты

У семи активов нет единой технологии или универсальной «формулы успеха».

В то же время, почти все они за десять лет получили несколько характеристик, которых не хватило многим конкурентам.

Узнаваемость. Названия Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP или Litecoin известны далеко за пределами узкого криптосообщества.

Названия Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP или Litecoin известны далеко за пределами узкого криптосообщества. Ликвидность. Значительные торговые объемы и присутствие на многих биржах упрощают покупку и продажу активов.

Значительные торговые объемы и присутствие на многих биржах упрощают покупку и продажу активов. Сообщество. Вокруг каждого из проектов сформировалось значительное количество пользователей, разработчиков, инвесторов или поклонников.

Вокруг каждого из проектов сформировалось значительное количество пользователей, разработчиков, инвесторов или поклонников. Понятное позиционирование. Большинство активов играют четкую роль или образ на рынке.

«Bitcoin стал главным криптоактивом и ориентиром для всего рынка. Ethereum превратился в основу большой экосистемы смартконтрактов и децентрализованных приложений. XRP и Stellar сохранили фокус на платежах и переводах. Monero — в частности. Litecoin остался одним из старейших и самых известных. Его главными ресурсами стали высокая узнаваемость и сообщество, которое годами поддерживало интерес к монете даже при относительно небольших технологических изменениях», — говорят в Crypto Journal.

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Это показывает, что долгосрочная выживаемость криптоактива зависит не только от технологий. Не менее важными могут быть сетевой эффект, ликвидность, бренд и способность оставаться узнаваемым для инвесторов в течение нескольких рыночных циклов.

Методология

Для исследования Crypto Journal использовал исторические рейтинги криптовалют CoinMarketCap.

За стартовую точку взяли рейтинг в конце 2016 года. После этого проверяли позиции активов в конце каждого следующего года до конца 2025 года, а также их место в рейтинге в августе 2026 года.

В финальную выборку вошли криптовалюты, которые:

входили в топ-50 CoinMarketCap в конце 2016 года;

оставались в топ-50 на каждой годовой контрольной точке;

продолжают входить в топ-50 в августе 2026 года.

Стейблкоины не учитывали при сравнении доходности, поскольку их цена по замыслу привязана к стоимости базового актива. Поэтому они не являются корректными объектами для сравнения ценового роста с BTC, ETH и другими криптовалютами.

Рост цены определяли как соотношение приблизительной стоимости актива в конце 2016 года к его цене в августе 2026 года.

В расчетах не учитывались комиссии, налоги, расходы на хранение активов и другие возможные расходы инвестора.

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