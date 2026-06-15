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Налоги на криптовалюту могут ввести с 2027 года: что известно

Криптовалюта
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Налогообложение криптовалют
Налогообложение криптовалют
В Украине идет подготовка законодательства к легализации рынка криптоактивов. Разработчики законопроекта ожидают, что все необходимые правки удастся согласовать в ближайшие месяцы, после чего документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Если парламент поддержит инициативу, полноценный запуск рынка криптовалюта с определенными правилами налогообложения может состояться уже с 1 января 2027 года.
Об этом шла речь в ходе дискуссии на профильном мероприятии Incrypted Conference в Киеве 13 июня.

Какими будут правила и налоги для владельцев криптовалют

После принятия законопроекта в первом чтении осенью прошлого года было проработано около 2 тысяч поправок. В настоящее время идет согласование отдельных норм об аресте и изъятии цифровых активов, а также об окончательном распределении полномочий между государственными регуляторами.
  • Предполагается, что основным надзорным органом станет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, тогда как Национальный банк Украины будет отвечать за токены электронных денег (EMT).
  • Остальные криптоактивы будут находиться под контролем НКЦБФР.
Что касается налогообложения, то сейчас чаще всего обсуждается модель с пониженными ставками на старте работы рынка.
  • В частности, в первый год может действовать ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
  • В дальнейшем планируется применять стандартную ставку НДФЛ в размере 18% и военный сбор в 5%.
В то же время, налог будет платиться не со всей суммы операции, а только с полученной прибыли — разницы между ценой покупки и продажи криптовалюты.
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Председатель НКЦБФР Алексей Семенюк и народный депутат Ярослав Железняк выражают надежду, что парламент рассмотрит документ уже осенью. В то же время представители цифровой отрасли оценивают перспективы более осторожно, напоминая о предыдущих неудачных попытках легализовать криптовалюты в Украине.

Почему медлили с принятием законопроекта о легализации криптоактивов

По словам Железняка, продвижению законопроекта способствовали кадровые изменения в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. После назначения Алексея Семенюка на должность главы НКЦБФР работа над документом активизировалась, что позволило вернуться в финальный этап его подготовки.
По материалам:
Кошт
КриптовалютаНалогиНалоги на криптовалюты
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