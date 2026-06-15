Налоги на криптовалюту могут ввести с 2027 года: что известно

В Украине идет подготовка законодательства к легализации рынка криптоактивов. Разработчики законопроекта ожидают, что все необходимые правки удастся согласовать в ближайшие месяцы, после чего документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Если парламент поддержит инициативу, полноценный запуск рынка криптовалюта с определенными правилами налогообложения может состояться уже с 1 января 2027 года.
Об этом шла речь в ходе дискуссии на профильном мероприятии Incrypted Conference в Киеве 13 июня.
Какими будут правила и налоги для владельцев криптовалют
После принятия законопроекта в первом чтении осенью прошлого года было проработано около 2 тысяч поправок. В настоящее время идет согласование отдельных норм об аресте и изъятии цифровых активов, а также об окончательном распределении полномочий между государственными регуляторами.
Председатель НКЦБФР Алексей Семенюк и народный депутат Ярослав Железняк выражают надежду, что парламент рассмотрит документ уже осенью. В то же время представители цифровой отрасли оценивают перспективы более осторожно, напоминая о предыдущих неудачных попытках легализовать криптовалюты в Украине.
Почему медлили с принятием законопроекта о легализации криптоактивов
По словам Железняка, продвижению законопроекта способствовали кадровые изменения в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. После назначения Алексея Семенюка на должность главы НКЦБФР работа над документом активизировалась, что позволило вернуться в финальный этап его подготовки.