Госфинмониторинг разоблачил криптосхему на $13 млн, из них 3,5 млн — операции, связанные с рф и Ираном Сегодня 23:31 — Криминал

В Госфинмониторинге выявили признаки трансграничной сети

Через аккаунт одного из украинцев на криптобирже прошло более $13 млн. Из них около $3,5 млн пришлось на операции с подсанкционными российскими сервисами и криптокошельками, связанными с международной террористической организацией.

Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Фигурант расследования проживает в одной из стран ЕС. Деньги заходили на его аккаунт с внешних криптоадресов и почти сразу шли дальше. Ни торговли, ни инвестиций. Объемы, характер движения средств и десятки задействованных адресов, в том числе, указывают на обмен виртуальных активов без лицензии", — сообщил Пронин.

Куда двигались средства

По словам главы Госфинмониторинга, средства поступали с бирж и обменников, не осуществляющих верификацию клиентов. Среди них были подсанкционные площадки, связанные с рф или причастные к обходу санкций.

Далее денежные средства поступали на некостодиальные криптокошельки, связанные с российскими биржами. Часть переводов была осуществлена ​​в пользу Корпуса стражей исламской революции — военного формирования Ирана, признанного террористической организацией.

В Госфинмониторинге выявили признаки трансграничной сети

«Чтобы скрыть свою деятельность, человек использовал VPN, осуществлял внутренние переводы преимущественно с гражданами Украины и россии, а также заходил в другие учетные записи с устройств, связанных с его собственным аккаунтом. Плюс более 35 иностранных компаний в разных юрисдикциях, с которыми он связан. Вместе это имеет признаки трансграничной сети для финансирования терроризма, отмывания денег и обхода санкций против россии», — отметил Пронин.

Материалы переданы правоохранительным органам.

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