Теневые схемы с агропродукцией: разоблачен масштабный конвертационный центр Сегодня 11:56 — Криминал

Теневые схемы с агропродукцией: разоблачен масштабный конвертационный центр

Масштабный конвертационный центр, через который проводили теневые расчеты в аграрной сфере, разоблачили детективы ТУ БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции.

В схеме задействовали более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а полученные средства обналичивали и вкладывали виртуальные активы.

Суть дела

Через эти компании фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные деньги без отображения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках.

Так продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от ее продажи выводили в теневой оборот. Часть денег конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.

Идет досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также движение и происхождение денег.

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