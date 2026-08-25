Теневые схемы с агропродукцией: разоблачен масштабный конвертационный центр

Через эти компании фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные деньги без отображения операций в бухгалтерском и налоговом учете.
Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках.
Так продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от ее продажи выводили в теневой оборот. Часть денег конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.
Идет досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также движение и происхождение денег.