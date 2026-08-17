Почти миллиард гривен ущерба государству: раскрыты схемы незаконной добычи полезных ископаемых в Закарпатье

Почти миллиард гривен ущерба государству. Это результат схемы незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении под Ужгородом.
Об этом сообщает в заявлении генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Суть дела
По данным следствия, к ней были задействованы: депутат Закарпатского областного совета — соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер, организовывавший добычу, а также директор другой компании, через которую реализовывали андезит.
В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров, но «исследовательский» этап быстро превратился в промышленную добычу.
Для работы карьера уничтожили около 10 гектаров леса, а земли лесфонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередачи и 52 опор под них.
Породу извлекали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Зафиксировано не менее 13 фактов буровзрывных работ. В общей сложности незаконно было добыто около 417 тыс. кубометров полезных ископаемых.
Нарушения установлены и при их реализации. По налоговой отчетности было продано более 774 тыс. тонн андезита.
В то же время выявлено еще 353 тыс. тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн грн, которую, по версии следствия, продавали за наличные деньги. Согласно заключениям судебных экспертиз, общий ущерб государству составил более 949,8 млн грн.
«В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников схемы о том, как продолжать пользоваться участком несмотря на иски прокуратуры. Также они упоминали Временную следственную комиссию ВРУ, которая занимается ситуацией вокруг месторождения. Этим обстоятельствам будет дана правовая оценка в соответствии с имеющимися доказательствами. В зависимости от совершенного, подозреваемым инкриминированы незаконная добыча полезных ископаемых, повлекшая тяжкие последствия, и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 УК Украины)», — пишет Кравченко.