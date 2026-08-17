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Почти миллиард гривен ущерба государству: раскрыты схемы незаконной добычи полезных ископаемых в Закарпатье

Криминал
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Почти миллиард гривен ущерба государству. Это результат схемы незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении под Ужгородом.
Об этом сообщает в заявлении генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Суть дела

По данным следствия, к ней были задействованы: депутат Закарпатского областного совета — соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер, организовывавший добычу, а также директор другой компании, через которую реализовывали андезит.
В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров, но «исследовательский» этап быстро превратился в промышленную добычу.
Для работы карьера уничтожили около 10 гектаров леса, а земли лесфонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередачи и 52 опор под них.
Породу извлекали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Зафиксировано не менее 13 фактов буровзрывных работ. В общей сложности незаконно было добыто около 417 тыс. кубометров полезных ископаемых.
Нарушения установлены и при их реализации. По налоговой отчетности было продано более 774 тыс. тонн андезита.
В то же время выявлено еще 353 тыс. тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн ​​грн, которую, по версии следствия, продавали за наличные деньги. Согласно заключениям судебных экспертиз, общий ущерб государству составил более 949,8 млн грн.
«В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников схемы о том, как продолжать пользоваться участком несмотря на иски прокуратуры. Также они упоминали Временную следственную комиссию ВРУ, которая занимается ситуацией вокруг месторождения. Этим обстоятельствам будет дана правовая оценка в соответствии с имеющимися доказательствами. В зависимости от совершенного, подозреваемым инкриминированы незаконная добыча полезных ископаемых, повлекшая тяжкие последствия, и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 УК Украины)», — пишет Кравченко.
Решается вопрос мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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