Схема на 175 миллионов в Киеве: бывшего депутата подозревают в двойной продаже квартир Сегодня 17:20 — Криминал

Полиция провела 33 обыска

В Киеве разоблачили схему мошенничества с недвижимостью, в рамках которой одни и те же квартиры продавали нескольким покупателям. Участники схемы изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права на новых владельцев. Общая сумма установленного ущерба превысила 175 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Как работала схема

По данным следствия, схему организовал бывший депутат Днепровского городского совета. Он получил корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре Киева, в том числе жилой комплекс на Печерске.

К тому моменту большинство квартир в доме уже приобрели инвесторы. Имущественные права еще на 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины. Свободной оставалась только часть помещений. Тем не менее, участники схемы распоряжались всем домом, игнорируя права предыдущих владельцев.

Чтобы продать квартиры, имущественные права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир отчуждили в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 млн грн.

По аналогичной схеме повторно было продано еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жилье, однако впоследствии те же квартиры оформили на других покупателей.

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Чтобы дополнительно усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы сменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированное 27-этажное здание после достройки стало 32-этажным. Общая сумма установленного ущерба превысила 175 млн грн.

По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивались, проводились через подконтрольные предприятия, вкладывались в приобретение имущества и другие строительные проекты.

Девяти лицам сообщили о подозрении

Полиция провела 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и другую финансово-хозяйственную и строительную документацию.

Сообщено о подозрении девяти лицам: организатору и восьми сообщникам.

В зависимости от роли каждого их действия квалифицировано как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер.

Следствие проверяет информацию о других возможных случаях двойной продажи квартир, устанавливает полное количество пострадавших и движение незаконно полученных средств.

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