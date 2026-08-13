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Таможенники нашли в микроавтобусе Apple на более 35 млн грн

Криминал
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Общая стоимость изъятого составляет более 35 млн грн
Общая стоимость изъятого составляет более 35 млн грн
Партию техники Apple более чем на 35 млн грн пытались незаконно ввезти в Украину, скрыв ее от таможенного контроля в специально обустроенном тайнике в микроавтобусе. Обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя Львова направили в суд.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, мужчина пытался переместить через таможенную границу Украины партию электроники без декларирования.

Технику спрятали в днище микроавтобуса

Чтобы скрыть электронику от таможенного контроля, в днище микроавтобуса обустроили специальный тайник. Технику завернули в черную стретч-пленку и поместили в конструктивные полости автомобиля. Для этого часть днища предварительно разобрали, а после загрузки товара — собрали обратно. В результате тайник был незаметен при обычном визуальном осмотре транспортного средства.
Прибыв в пункт пропуска, мужчина выбрал «зеленый коридор», предназначенный для перемещения товаров, не требующих письменного декларирования и уплаты таможенных платежей.

Обнаружили более 800 единиц техники Apple

Во время детального осмотра микроавтобуса таможенники обнаружили тайник. В нем находились 501 смартфон iPhone, 211 наушников AirPods Pro и 107 часов Apple Watch. Вся техника была новой и находилась в заводских упаковках. Общая стоимость изъятого согласно обвинительному акту составляет более 35 млн грн.

Обвинительный акт был передан в суд

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 201−3 УК Украины — контрабанда товаров в крупном размере, совершенная путем перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. Обвинительный акт направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБ
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