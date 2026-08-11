Миллиардный ущерб: генпрокурор рассказал о масштабах оборонной коррупции

С начала 2026 года правоохранители зафиксировали миллиардный ущерб в сфере оборонных закупок, а также миллионы гривен неправомерной выгоды по делам, связанным с мобилизацией. В целом по этим направлениям о подозрении сообщили сотням людей.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Специализированные прокуратуры в сфере обороны сосредоточили работу на направлениях, потенциально имеющих финансовые и мобилизационные риски: закупки для войск, выплаты военнослужащим, коррупция во время мобилизации и незаконную переправку через границу», — написал он в Facebook.
С начала года по этим направлениям 488 лицам сообщили о подозрении в 384 уголовных производствах. Еще 530 обвинительных актов уже направили в суд.
Оборонные закупки
По словам генпрокурора, «нечестные закупки» — направление с наибольшим объемом установленного ущерба. Речь идет о 3,9 млрд грн.
«Злоупотребления, завышенные цены, халатность и хищения при закупке оборудования, продуктов, услуг и строительстве защитных сооружений для Сил обороны. Государству и громадам уже возмещено 554,9 млн грн», — сообщил Кравченко.
Он отметил, что недопоставленное оборудование, некачественно выполненные работы или завышенная стоимость закупки — это ресурсы, которых в нужный момент может не хватить военным.
В 59 производствах о подозрении сообщили 132 лицам. В суд направили 86 обвинительных актов, 29 из них в отношении командиров воинских частей и руководителей учреждений.
Незаконные выплаты военным
По данным Офиса генерального прокурора, ущерб из-за незаконных выплат и присвоения денежного довольствия военнослужащих превысил 251,6 млн грн.
Наибольшая сумма — 174,6 млн грн так называемых «боевых», начисленных военнослужащим, которые фактически не выполняли боевых задач. Еще 22,8 млн грн выплатили по поддельным документам, а 4,7 млн грн было потеряно из-за служебной халатности.
В 117 производствах о подозрении сообщили 173 человек. В суд направили 221 обвинительный акт, 32 из них в отношении командиров и руководителей учреждений.
Незаконная переправка через границу
Отдельным направлением Кравченко назвал «Нелегальный туризм». Речь идет о разоблачении схем незаконной переправки людей через государственную границу, установлении организаторов таких каналов, пособников и коррумпированных должностных лиц.
Сумма задокументированной неправомерной выгоды превысила 35 млн грн.
В 82 уголовных производствах о подозрении сообщили 131 человек. В суд направили 148 обвинительных актов.
Коррупция в ТЦК и ВЛК
Еще одно направление Кравченко назвал «Обратной стороной ТЦК и ВЛК». Речь идет о фиктивной непригодности к военной службе, незаконных отсрочках и содействии уклонению от военной службы.
«По каждой такой „услуге“ не только взятка, но и прямой удар по мобилизационной способности государства», — пояснил он.
Задокументировано около 23 млн грн неправомерной выгоды. За такие услуги рассчитывались не только деньгами, а также передавали автомобили и топливные талоны.
В 126 уголовных производствах о подозрении сообщили 52 чиновникам. В суд направили 75 обвинительных актов, 13 из них в отношении руководителей ТЦК, СП и ВВК.
Возврат оборонного имущества
Отдельно Кравченко выделил направление «Оборонный интерес», которое предусматривает возврат через суд незаконно отчужденных земель, имущества и других активов оборонного назначения.
В этом году прокуроры предъявили 356 исков на 44,9 млрд грн. Суды уже удовлетворили 187 исков на 36,3 млрд грн.
Выполнены судебные решения на 92,1 млрд грн, в частности по стоимости возвращенных государству земель и имущества.