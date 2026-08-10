Полиция разоблачила организатора криптомошеннической сети Money 24/7 Сегодня 12:36 — Криминал

Полиция разоблачила организатора криптомошеннической сети Money 24/7

В Украине разоблачили деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая, по данным следствия, завладевала средствами клиентов. Клиенты передавали деньги в обмен на криптовалюту, но вместо обещанного зачисления получали лишь частичные выплаты и письменные гарантии.

Одной из потерпевших нанесли ущерб почти на 1,6 млн грн. Организатору сети уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как работала схема

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установили деятельность мошеннической сети Money 24/7.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, позиционировавшуюся как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптоактивов.

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Для создания видимости легальной работы участники схемы использовали специально созданные сайты, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и офис, обустроенный под пункт приема наличных.

Клиенты оформляли заявку на обмен наличных денег на криптоактивы и приходили в офис, где передавали деньги. После этого они должны были получить криптовалюту на свои электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли своих обязательств.

Чтобы потерпевшие не обращались к правоохранителям, отдельным клиентам частично передавали криптоактивы или предоставляли письменные гарантии по завершению сделки.

В ходе обысков изъяли более 20 млн грн

В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины.

Правоохранители изъяли более 20 млн грн наличных денег в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.

Организатору сети сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Стражи порядка устанавливают всех причастных к деятельности сети и полный круг пострадавших.

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