Полиция разоблачила организатора криптомошеннической сети Money 24/7

В Украине разоблачили деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая, по данным следствия, завладевала средствами клиентов. Клиенты передавали деньги в обмен на криптовалюту, но вместо обещанного зачисления получали лишь частичные выплаты и письменные гарантии.
Одной из потерпевших нанесли ущерб почти на 1,6 млн грн. Организатору сети уже сообщили о подозрении.
Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установили деятельность мошеннической сети Money 24/7.
По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, позиционировавшуюся как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптоактивов.
Для создания видимости легальной работы участники схемы использовали специально созданные сайты, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и офис, обустроенный под пункт приема наличных.
Клиенты оформляли заявку на обмен наличных денег на криптоактивы и приходили в офис, где передавали деньги. После этого они должны были получить криптовалюту на свои электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли своих обязательств.
Чтобы потерпевшие не обращались к правоохранителям, отдельным клиентам частично передавали криптоактивы или предоставляли письменные гарантии по завершению сделки.
В ходе обысков изъяли более 20 млн грн
В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины.
Правоохранители изъяли более 20 млн грн наличных денег в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.