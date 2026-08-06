Экскомандующий логистикой Воздушных сил подозревается в незаконном обогащении на 21 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командующему логистикой Командование Воздушных сил ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении около 21 млн грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Какое имущество выявило следствие
По данным следствия, начиная с 2019 года чиновник и члены его семьи приобрели активы общей стоимостью более 20 млн грн. Их стоимость невозможно подтвердить законными доходами подозреваемого и его близких.
Среди выявленного имущества:
четыре земельных участка в Житомирской области стоимостью почти 475 тыс. грн;
четыре автомобиля общей стоимостью свыше 6,8 млн грн;
апартаменты в Буковеле стоимостью более 1,9 млн грн;
три квартиры в Киеве общей стоимостью почти 5,3 млн грн;
две квартиры в Виннице стоимостью 1,8 млн грн;
квартира в Житомире стоимостью около 439 тыс. грн;
три жилых дома вблизи Житомира общей стоимостью более 2,4 млн грн;
пять нежилых помещений в Житомире и пригороде общей стоимостью более 544 тыс. грн;
гараж вблизи Житомира стоимостью 440 тыс. грн.
По данным следствия, чтобы скрыть фактическую принадлежность активов, имущество оформляли на близких лиц, в том числе гражданскую жену, родителей, сына и кума. В то же время, фактическим собственником и распорядителем имущества, как утверждают следователи, оставался подозреваемый.
В чем подозревают чиновника
Чиновнику сообщили о подозрении в приобретении активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц превышает его законные доходы. Ему инкриминируется статья 368−5 Уголовного кодекса Украины.
Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 млн 3 тыс. грн.
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.