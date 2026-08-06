Экскомандующий логистикой Воздушных сил подозревается в незаконном обогащении на 21 млн грн Вчера 17:22 — Криминал

ДБР выявило имущество более чем на 20 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командующему логистикой Командование Воздушных сил ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении около 21 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Какое имущество выявило следствие

По данным следствия, начиная с 2019 года чиновник и члены его семьи приобрели активы общей стоимостью более 20 млн грн. Их стоимость невозможно подтвердить законными доходами подозреваемого и его близких.

Среди выявленного имущества:

четыре земельных участка в Житомирской области стоимостью почти 475 тыс. грн;

четыре автомобиля общей стоимостью свыше 6,8 млн грн;

апартаменты в Буковеле стоимостью более 1,9 млн грн;

три квартиры в Киеве общей стоимостью почти 5,3 млн грн;

две квартиры в Виннице стоимостью 1,8 млн грн;

квартира в Житомире стоимостью около 439 тыс. грн;

три жилых дома вблизи Житомира общей стоимостью более 2,4 млн грн;

пять нежилых помещений в Житомире и пригороде общей стоимостью более 544 тыс. грн;

гараж вблизи Житомира стоимостью 440 тыс. грн.

По данным следствия, чтобы скрыть фактическую принадлежность активов, имущество оформляли на близких лиц, в том числе гражданскую жену, родителей, сына и кума. В то же время, фактическим собственником и распорядителем имущества, как утверждают следователи, оставался подозреваемый.

В чем подозревают чиновника

Чиновнику сообщили о подозрении в приобретении активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц превышает его законные доходы. Ему инкриминируется статья 368−5 Уголовного кодекса Украины.

Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 млн 3 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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