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Экскомандующий логистикой Воздушных сил подозревается в незаконном обогащении на 21 млн грн

Криминал
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ДБР выявило имущество более чем на 20 млн грн
ДБР выявило имущество более чем на 20 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командующему логистикой Командование Воздушных сил ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении около 21 млн грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Какое имущество выявило следствие

По данным следствия, начиная с 2019 года чиновник и члены его семьи приобрели активы общей стоимостью более 20 млн грн. Их стоимость невозможно подтвердить законными доходами подозреваемого и его близких.
Среди выявленного имущества:
  • четыре земельных участка в Житомирской области стоимостью почти 475 тыс. грн;
  • четыре автомобиля общей стоимостью свыше 6,8 млн грн;
  • апартаменты в Буковеле стоимостью более 1,9 млн грн;
  • три квартиры в Киеве общей стоимостью почти 5,3 млн грн;
  • две квартиры в Виннице стоимостью 1,8 млн грн;
  • квартира в Житомире стоимостью около 439 тыс. грн;
  • три жилых дома вблизи Житомира общей стоимостью более 2,4 млн грн;
  • пять нежилых помещений в Житомире и пригороде общей стоимостью более 544 тыс. грн;
  • гараж вблизи Житомира стоимостью 440 тыс. грн.
По данным следствия, чтобы скрыть фактическую принадлежность активов, имущество оформляли на близких лиц, в том числе гражданскую жену, родителей, сына и кума. В то же время, фактическим собственником и распорядителем имущества, как утверждают следователи, оставался подозреваемый.

В чем подозревают чиновника

Чиновнику сообщили о подозрении в приобретении активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц превышает его законные доходы. Ему инкриминируется статья 368−5 Уголовного кодекса Украины.
Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 млн 3 тыс. грн.
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По материалам:
Finance.ua
ГБРУголовное производствоЗлоупотребление властью
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