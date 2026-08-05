На Волыни чиновник Укрзализныци направил 17 работников строить свой дом

На Волыни разоблачили депутата одного из городских советов, который одновременно занимает должность начальника одного из обособленных подразделений АО «Укрзализныця». По данным следствия, он вместе с другими должностными лицами общества отправлял работников железной дороги в командировки в Львовскую область, где они строили частный дом.
Работников «Укрзализныци» отправляли в фиктивные командировки
По версии следствия, чиновник организовал командировку 17 работников железной дороги в одну из станций во Львовской области.
Согласно документам, работники якобы должны выполнять текущие работы на железнодорожных путях, в частности, приводить полосы отвода в надлежащее эстетическое состояние. На самом же деле они выполняли строительные работы на частном объекте.
Из-за безосновательного начисления и выплаты средств за такие «командировки» АО «Укрзализныця» в период с октября 2025 года по май 2026 года нанесли имущественный ущерб на 924 тыс. грн.
Чиновнику сообщили о подозрении
Депутату сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в больших размерах в условиях военного положения, и в служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Его сообщникам доложено о подозрении по аналогичным статьям ранее.