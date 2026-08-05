0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Волыни чиновник Укрзализныци направил 17 работников строить свой дом

Криминал
37
Работников «Укрзализныци» отправляли строить частный дом
Работников «Укрзализныци» отправляли строить частный дом
На Волыни разоблачили депутата одного из городских советов, который одновременно занимает должность начальника одного из обособленных подразделений АО «Укрзализныця». По данным следствия, он вместе с другими должностными лицами общества отправлял работников железной дороги в командировки в Львовскую область, где они строили частный дом.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Работников «Укрзализныци» отправляли в фиктивные командировки

По версии следствия, чиновник организовал командировку 17 работников железной дороги в одну из станций во Львовской области.
Согласно документам, работники якобы должны выполнять текущие работы на железнодорожных путях, в частности, приводить полосы отвода в надлежащее эстетическое состояние. На самом же деле они выполняли строительные работы на частном объекте.
924 тысячи гривен убытков
924 тысячи гривен убытков
Из-за безосновательного начисления и выплаты средств за такие «командировки» АО «Укрзализныця» в период с октября 2025 года по май 2026 года нанесли имущественный ущерб на 924 тыс. грн.

Чиновнику сообщили о подозрении

Депутату сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в больших размерах в условиях военного положения, и в служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Его сообщникам доложено о подозрении по аналогичным статьям ранее.
По материалам:
Finance.ua
ПрокуратураСлужебные полномочияЗлоупотребление властьюУкрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems