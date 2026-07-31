ГНС выявила схему уклонения от уплаты налогов у продавца бытовой техники Сегодня 16:44 — Криминал

В ходе проверки продавца бытовой техники налоговики обнаружили признаки вероятного искусственного дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств.

Материалы уже переданы в Территориальное управление БЭБ.

Общество заявило, что закрыло один из своих магазинов. Однако проверка показала, что он продолжал работу. Только продажу товаров стали оформлять через физическое лицо — предпринимателя.

Во время проверки деятельности этого ФЛП налоговики обнаружили нарушения при проведении расчетов с покупателями и неучтенный товар более чем на 1,4 млн грн. Ожидаемая сумма штрафных санкций тоже превышает 1,4 млн грн.

В то же время, во время документальной проверки самого общества установлена недостача товаров более чем на 1 млн грн.

Полученные в ходе проверки доказательства свидетельствуют о возможном использовании схемы, при которой деятельность одного предприятия формально распределяется между несколькими связанными хозяйствующими субъектами, хотя фактически они работают как единый бизнес.

ГНС и в дальнейшем будет последовательно выявлять схемы уклонения от налогообложения и минимизации налоговых обязательств, обеспечивая честную конкуренцию, равные условия ведения бизнеса и защиту интересов государственного бюджета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.