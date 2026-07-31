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ГНС выявила схему уклонения от уплаты налогов у продавца бытовой техники

Криминал
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В ходе проверки продавца бытовой техники налоговики обнаружили признаки вероятного искусственного дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств.
Материалы уже переданы в Территориальное управление БЭБ.
Общество заявило, что закрыло один из своих магазинов. Однако проверка показала, что он продолжал работу. Только продажу товаров стали оформлять через физическое лицо — предпринимателя.
Во время проверки деятельности этого ФЛП налоговики обнаружили нарушения при проведении расчетов с покупателями и неучтенный товар более чем на 1,4 млн грн. Ожидаемая сумма штрафных санкций тоже превышает 1,4 млн грн.
В то же время, во время документальной проверки самого общества установлена недостача товаров более чем на 1 млн грн.
Полученные в ходе проверки доказательства свидетельствуют о возможном использовании схемы, при которой деятельность одного предприятия формально распределяется между несколькими связанными хозяйствующими субъектами, хотя фактически они работают как единый бизнес.
ГНС и в дальнейшем будет последовательно выявлять схемы уклонения от налогообложения и минимизации налоговых обязательств, обеспечивая честную конкуренцию, равные условия ведения бизнеса и защиту интересов государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
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