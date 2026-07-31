Подполковник Нацгвардии обвиняется в безосновательном начислении «боевых» более чем на 72 млн грн Сегодня 07:35 — Криминал

Военнослужащие выполняли задания на втором рубеже обороны

Подполковник Национальной гвардии Украины пойдет под суд по обвинению в незаконном начислении дополнительного вознаграждения 317 военнослужащим. Из-за его действий государственный бюджет понес убытки более чем на 72 млн грн. В суд направлен обвинительный акт.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Детали дела

С января по май 2024 года военнослужащие одной из частей Государственной специальной службы транспорта ВСУ строили фортификационные сооружения в Запорожской области для подразделений Национальной гвардии Украины. Они работали на второй линии обороны и не имели права на дополнительные выплаты, предусмотренные непосредственное участие в боевых действиях.

Несмотря на это, начальник инженерной службы одной из воинских частей Нацгвардии внес в рапорт ложные сведения о якобы нахождении 317 военнослужащих на первой линии боевого столкновения.

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На основании этих документов им безосновательно начислили и выплатили по 100 тыс. гривен дополнительного вознаграждения за разные периоды.

Из-за действий чиновника государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 72 млн гривен.

Какое наказание грозит

Служащий обвиняется в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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