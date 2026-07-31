0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото)

Криминал
305
Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото)
Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото)
Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего народного депутата VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета.
Об этом пишет прокуратура.

Суть дела

Его обвиняют в самовольном захвате земельных участков и незаконном строительстве дома в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 197−1, ч. 4 ст. 197−1 УК Украины.
Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото)
По данным досудебного расследования, в период с 2008 по 2017 годы обвиняемый, действуя по предварительному сговору со своим отцом, без соответствующих решений органов государственной власти самовольно занял смежные земельные участки в Днепровском районе города Киева площадью более 0,3 га.
Речь идет о землях, расположенных поблизости ул. Спортивной в садовом обществе «Приозерное», часть которых находится в коммунальной и находится в пределах охранных зон прибрежной защитной полосы рукава Десенка (Черторый), которая является частью Днепра.
Обвиняемые построили вокруг забор, чем ограничили доступ других людей к самовольно занятым территориям и воде. На одном из этих участков в 2012 году построили дом площадью 103 кв. м. При этом участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы.
Отметим, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где строительство и установка заборов запрещены законом. В настоящее время обвинительный акт в отношении бывшего депутата направлен в суд. Материалы в отношении его отца выделены в отдельное производство.
Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems