Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото) Сегодня 15:44 — Криминал

Экс-депутата будут судить за самовольный захват земельных участков возле Днепра (фото)

Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего народного депутата VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета.

Об этом пишет прокуратура

Суть дела

Его обвиняют в самовольном захвате земельных участков и незаконном строительстве дома в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 197−1, ч. 4 ст. 197−1 УК Украины.

По данным досудебного расследования, в период с 2008 по 2017 годы обвиняемый, действуя по предварительному сговору со своим отцом, без соответствующих решений органов государственной власти самовольно занял смежные земельные участки в Днепровском районе города Киева площадью более 0,3 га.

Речь идет о землях, расположенных поблизости ул. Спортивной в садовом обществе «Приозерное», часть которых находится в коммунальной и находится в пределах охранных зон прибрежной защитной полосы рукава Десенка (Черторый), которая является частью Днепра.

Обвиняемые построили вокруг забор, чем ограничили доступ других людей к самовольно занятым территориям и воде. На одном из этих участков в 2012 году построили дом площадью 103 кв. м. При этом участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы.

Отметим, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где строительство и установка заборов запрещены законом. В настоящее время обвинительный акт в отношении бывшего депутата направлен в суд. Материалы в отношении его отца выделены в отдельное производство.

Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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