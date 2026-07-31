Земля и усадьбы Медведчука в Закарпатье: ГБР завершило досудебное расследование — детали Сегодня 17:12 — Криминал

Земля и усадьбы Медведчука в Закарпатье: ГБР завершило досудебное расследование — детали

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех из шести человек, причастных к незаконному использованию более 220 гектаров государственного леса в Закарпатье. Обвинительные акты направлены в суд.

Кроме того, работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении еще одному фигуранту — бывшему директору филиала ГП «Леса Украины». Из-за его служебной халатности государству нанесено еще более 5,3 млн гривен ущерба.

Первых шестерых фигурантов сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Национальной полицией, а также при содействии Департамента внутренней и экономической безопасности ГП «Леса Украины» Первых шестерых фигурантов сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Национальной полицией, а также при содействии Департамента внутренней и экономической безопасности ГП «Леса Украины» разоблачили в июне 2026 года.

Среди уже обвиненных — трое бывших чиновников лесной отрасли. Относительно экс-главы Воловецкой районной государственной администрации, экс-руководителя одного из лесных хозяйств и руководителя частной компании, владелицей которой является жена бывшего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ, продолжается досудебное расследование. Вскоре дела также будут направлены в суд.

По данным следствия, в 2005 году тогдашний глава Воловецкой РГА заключил с частной компанией договор аренды земель лесного фонда государственной собственности сроком на 49 лет. При этом у районной администрации не было полномочий распоряжаться этими землями.

В течение 2013−2026 годов чиновники лесной отрасли согласовали и заключили договор долгосрочного временного пользования лесами, который позволил частной компании использовать государственные земли для рекреационных нужд.

Эта территория относится к эксплуатационным лесам и должна использоваться для ведения лесного хозяйства и заготовки древесины. Там обустроили охотничье-развлекательный комплекс «Медвежья дубрава», который связывают с бывшим народным депутатом, подозреваемым в государственной измене.

Более 220 гектаров государственного леса фактически огородили и использовали в интересах частной структуры. Нанесенный государству ущерб превышает 27 млн ​​гривен.

Также установлено, что новый фигурант в 2022 году, возглавляя государственное лесохозяйственное предприятие, не принял меры по пресечению незаконного использования 63,6 гектаров леса, которые в 2013 году были переданы в долгосрочное временное пользование для рекреационных нужд. В то же время, эта территория принадлежала к эксплуатационным лесам. В дальнейшем он возглавлял филиал ГП «Леса Украины» и был депутатом Свалявского городского совета.

По выводам Государственной экологической инспекции, нецелевое использование этих земель нанесло государству еще более 5,3 млн. гривен ущерба.

Бывшего начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства будут судить за злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Двух бывших руководителей государственных лесохозяйственных предприятий обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Они не приняли меры по пресечению незаконного использования земель лесного фонда.

Самая строгая санкция инкриминируемых статей предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Новому фигуранту объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

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