В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного начисления «боевых» выплат на 4 млн грн Сегодня 19:33 — Криминал

Каждый из бухгалтеров успел получить от 100 тыс. до 500 тыс. грн

Участники преступной группы, среди которых начальник финансово-экономической службы воинской части и подчиненные бухгалтеры, долгое время незаконно начисляли себе и другим военнослужащим дополнительное денежное вознаграждение. Ежемесячно они получали до 100 тыс. грн за якобы непосредственное участие в боевых действиях. В общей сложности подозрения получили 11 человек. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Как действовала схема

Правоохранители установили, что схему организовал начальник финансово-экономической службы военного подразделения. К его реализации он привлек подчиненных бухгалтеров.

Финансовая служба части фактически расположена в Днепропетровской области. В то же время участники группы вносили в финансовую документацию заведомо ложные сведения о якобы участии в выполнении боевых задач в Запорожском направлении. Это становилось основанием для ежемесячного начисления дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали, что каждый из бухгалтеров успел получить от 100 тыс. до 500 тыс. грн. Общая сумма безосновательно начисленных «боевых» составляет более 3,8 млн грн.

11 участникам сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили о подозрении 11 участникам преступной группы. Их действия квалифицированы ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов уже отбывает наказание за совершение аналогичного преступления. В настоящее время ему объявлено подозрение по вновь открывшимся эпизодам противоправной деятельности.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности с целью привлечения их к ответственности.

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