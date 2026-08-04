В Киеве два пенсионера отдали «на проверку» псевдоработникам СБУ $267 тысяч

В Киеве 47-летнему киевлянину сообщили о подозрении в мошенничестве. Он был курьером в схеме, участники которой представлялись работниками СБУ и требовали у граждан деньги якобы для проверки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Пенсионеры отдали мошенникам все сбережения
Жертвами мошенников стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина. Злоумышленники убедили их, что деньги необходимо передать для проверки, чтобы снять подозрения в коллаборационной деятельности и финансировании россии.
Женщина передала псевдоправоохранителям $42 тысячи и €665. Человек — $225 тысяч и €11 250.
Подозреваемый забрал деньги и перечислил их на криптогаманец, реквизиты которого предоставили организаторы схемы.
У подозреваемого нашли деньги
Во время задержания в автомобиле мужчину обнаружили более $32,6 тысяч, €1610 и 450 тысяч гривен. Правоохранители проверяют его причастность к еще одному эпизоду мошенничества.
Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в почти 1 млн грн.