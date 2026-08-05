Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ Сегодня 15:30 — Криминал

Ольга Стефанишина

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила новое подозрение Ольге Стефанишиной.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Суд уже рассматривает меру пресечения.

«Бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения. Детали позже, однако в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание», — отметили в ЦПК.

Центр противодействия коррупции также сообщил , что подозрение касается незаконного обогащения. Прокурор САП заявляет о фактах приобретения имущества другими лицами, осуществлявшихся по поручению подозреваемой Стефанишиной.

Также она, мол, не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры; наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры; и не указала использование Mercedez, записанным на подчиненного.

Увольнение Стефанишиной

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах.

Сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщали, что замена Стефанишиной в должности посла Украины в США может быть связана с уголовным делом.

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