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Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ

Криминал
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Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила новое подозрение Ольге Стефанишиной.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Суд уже рассматривает меру пресечения.
«Бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения. Детали позже, однако в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание», — отметили в ЦПК.
Центр противодействия коррупции также сообщил, что подозрение касается незаконного обогащения. Прокурор САП заявляет о фактах приобретения имущества другими лицами, осуществлявшихся по поручению подозреваемой Стефанишиной.
Также она, мол, не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры; наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры; и не указала использование Mercedez, записанным на подчиненного.

Увольнение Стефанишиной

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах.
Сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщали, что замена Стефанишиной в должности посла Украины в США может быть связана с уголовным делом.
По материалам:
Finance.ua
НАБУСАП
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