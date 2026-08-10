В Житомирской области незаконно срубили деревьев на 34 млн Сегодня 00:06 — Криминал

С июня 2024 года по февраль 2025 года было незаконно срублено около 4300 деревьев

В Житомирской области двум участникам схемы незаконной вырубки леса, сбыта древесины и легализации полученных средств сообщили о подозрении. По данным следствия, в рамках схемы было незаконно срублено около 4300 деревьев, а нанесенный окружающей среде ущерб превысил 34,26 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, житель Радомышля организовал незаконную порубку сосен и ольх на землях коммунальной собственности и территории лесничества. В дальнейшем древесину продавали под видом законно заготовленной.

Для проведения вырубок мужчина за наличные деньги нанимал работников и специальную технику, а участки для порубки определял самостоятельно. По данным следствия, исполнители не знали о противоправном характере работ.

С июня 2024 года по февраль 2025 года было незаконно срублено около 4300 деревьев. Нанесенный окружающей среде ущерб превышает 34 млн 260 тыс. грн.

Как продавали древесину и легализовали средства

По данным следствия, для продажи древесины и легализации средств организатор привлек физическое лицо-предпринимателя. Оно заключило с различными обществами около 35 договоров на поставку древесины.

Таким образом, по версии следствия, было легализовано около 2 млн грн.

Какие подозрения объявили участникам схемы

Прокуроры Коростышевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в незаконной порубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия, перевозке и сбыте незаконно срубленной древесины, а также в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Женщине сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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