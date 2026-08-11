Возвращено государству 2 причала на Подоле стоимостью в 22,7 млн ​​грн (фото) Сегодня 17:23 — Криминал

Возвращено государству 2 причала на Подоле стоимостью в 22,7 млн ​​грн (фото)

В 2021 году должностные лица частной компании с использованием поддельных документов зарегистрировали право собственности на два гидротехнических сооружения в Подольском районе общей стоимостью 22,7 млн. грн.

Речь идет о двух причалах на берегу, пишет пресслужба «Київської міської прокуратури».

Директору компании, незаконно завладевшей государственными гидротехническими сооружениями в центре Киева, сообщили о подозрении в противоправном завладении имуществом (ч. 3 ст. 206−2 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного расследования подозреваемый вернул два причала на Подоле в собственность государства. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры обвинительный акт в отношении руководителя компании направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Киеве.

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