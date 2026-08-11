Завладение государственными гидросооружениями стоимостью 22,7 млн ​​грн: будут судить директора предприятия Сегодня 15:15 — Криминал

Завладение государственными гидросооружениями стоимостью 22,7 млн ​​грн: будут судить директора предприятия

Директора частного предприятия будут судить за незаконное завладение государственными гидротехническими сооружениями стоимостью более 22,7 млн. грн.

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Следствием установлено

Руководитель предприятия, используя служебное положение, организовал незаконное оформление права собственности на расположенные в столице гидротехнические сооружения.

Для государственной регистрации использовали поддельные документы, из которых объекты государственной собственности зарегистрировали за частной компанией. Эти сооружения обеспечивают исполнение государством своих функций, не подлежат приватизации и могут находиться в частной собственности.

В рамках досудебного расследования гидротехнические сооружения общей стоимостью более 22,7 млн. грн. возвращены в государственную собственность.

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