Завладение государственными гидросооружениями стоимостью 22,7 млн ​​грн: будут судить директора предприятия

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Следствием установлено
Руководитель предприятия, используя служебное положение, организовал незаконное оформление права собственности на расположенные в столице гидротехнические сооружения.
Для государственной регистрации использовали поддельные документы, из которых объекты государственной собственности зарегистрировали за частной компанией. Эти сооружения обеспечивают исполнение государством своих функций, не подлежат приватизации и могут находиться в частной собственности.
В рамках досудебного расследования гидротехнические сооружения общей стоимостью более 22,7 млн. грн. возвращены в государственную собственность.