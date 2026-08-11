$3500 за группу инвалидности: в Киеве разоблачили схему с медицинскими документами Сегодня 14:39 — Криминал

Наличные деньги, которые выучили у подозреваемого

Правоохранители в течение года документировали схему, согласно которой мужчинам помогали получать инвалидность на основании фиктивных диагнозов. Для этого клиентам заранее создавали «медицинскую историю», а за каждый необходимый документ или этап процедуры они отдельно платили организаторам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как формировали фиктивную медицинскую историю

По данным следствия, в течение нескольких месяцев клиенты под контролем организаторов неоднократно посещали нужных врачей, проходили обследования, в частности, МРТ, сдавали анализы и оформляли стационарное лечение.

Таким образом, формировался пакет медицинских документов с данными о вымышленных заболеваниях. В дальнейшем эти документы использовались для установления инвалидности.

Организацию необходимых консультаций, обследований и оформления медицинских документов, по версии следствия, обеспечивал врач-невропатолог.

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При этом клиенты платили отдельно за каждый документ и медицинскую выписку. В одном из документов мужчина заплатил 15 тыс. грн за МРТ с нужным выводом, 38 тыс. грн — за «лечение» в стационаре и еще 20 тыс. грн — за выписку с фиктивным диагнозом.

На финальном этапе за решение комиссии по установлению группы инвалидности мужчина передал $3500. В результате ему была установлена ​​третья группа инвалидности сроком на один год.

В ходе документирования схемы правоохранители установили, что за помощью к ее участникам обратились более 50 человек.

Что нашли во время обысков

Правоохранители провели 36 обысков по местам жительства и в автомобилях участников схемы, а также в медицинских учреждениях.

В ходе следственных действий изъяли более $300 тыс., 18 тыс. евро и 388 тыс. грн, 24 мобильных телефона, компьютерную технику, медицинские документы и черновые записи.

Врачу-невропатологу, его знакомой, которая передавала деньги и мужчине, который подыскивал клиентов для установления инвалидности за деньги, сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 500 тыс. грн. Двум другим назначили ночной домашний арест. Прокуратура планирует оспорить это решение.

Правоохранители проверяют врачей, которые могли помогать подозреваемым оформлять фиктивные медицинские документы, а также устанавливают клиентов, которым могли незаконно установить инвалидность.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве по оперативному сопровождению ДСР Нацполиции Украины.

В то же время в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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