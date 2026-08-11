0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

$3500 за группу инвалидности: в Киеве разоблачили схему с медицинскими документами

Криминал
105
Наличные деньги, которые выучили у подозреваемого
Наличные деньги, которые выучили у подозреваемого
Правоохранители в течение года документировали схему, согласно которой мужчинам помогали получать инвалидность на основании фиктивных диагнозов. Для этого клиентам заранее создавали «медицинскую историю», а за каждый необходимый документ или этап процедуры они отдельно платили организаторам.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как формировали фиктивную медицинскую историю

По данным следствия, в течение нескольких месяцев клиенты под контролем организаторов неоднократно посещали нужных врачей, проходили обследования, в частности, МРТ, сдавали анализы и оформляли стационарное лечение.
Таким образом, формировался пакет медицинских документов с данными о вымышленных заболеваниях. В дальнейшем эти документы использовались для установления инвалидности.
Организацию необходимых консультаций, обследований и оформления медицинских документов, по версии следствия, обеспечивал врач-невропатолог.
Читайте также
При этом клиенты платили отдельно за каждый документ и медицинскую выписку. В одном из документов мужчина заплатил 15 тыс. грн за МРТ с нужным выводом, 38 тыс. грн — за «лечение» в стационаре и еще 20 тыс. грн — за выписку с фиктивным диагнозом.
На финальном этапе за решение комиссии по установлению группы инвалидности мужчина передал $3500. В результате ему была установлена ​​третья группа инвалидности сроком на один год.
В ходе документирования схемы правоохранители установили, что за помощью к ее участникам обратились более 50 человек.

Что нашли во время обысков

Правоохранители провели 36 обысков по местам жительства и в автомобилях участников схемы, а также в медицинских учреждениях.
В ходе следственных действий изъяли более $300 тыс., 18 тыс. евро и 388 тыс. грн, 24 мобильных телефона, компьютерную технику, медицинские документы и черновые записи.
$3500 за группу инвалидности: в Киеве разоблачили схему с медицинскими документами
Врачу-невропатологу, его знакомой, которая передавала деньги и мужчине, который подыскивал клиентов для установления инвалидности за деньги, сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.
Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 500 тыс. грн. Двум другим назначили ночной домашний арест. Прокуратура планирует оспорить это решение.
Место для вашей рекламы
Правоохранители проверяют врачей, которые могли помогать подозреваемым оформлять фиктивные медицинские документы, а также устанавливают клиентов, которым могли незаконно установить инвалидность.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве по оперативному сопровождению ДСР Нацполиции Украины.
В то же время в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
МедосмотрПолиция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems