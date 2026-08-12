Bentley и килограмм золота: СБУ ликвидировала 94 мошеннических колл-центра по всей Украине Сегодня 15:26 — Криминал

Мошенники работали через колл-центры

В Украине за одну неделю прекратили работу 94 мошеннических колл-центра, в которых в общей сложности было оборудовано почти 1800 рабочих мест операторов. В ходе масштабной спецоперации правоохранители провели более 400 обысков и изъяли технику, деньги, криптогаманцы и элитные автомобили.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Результаты обысков

По данным генпрокурора, с начала прошлой недели СБУ и Нацполиция провели 411 обысков в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях.

Правоохранители прекратили деятельность 94 колл-центров и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.

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20 криптогаманцев и 90 банковских карт. В ходе следственных действий изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт,

Также изъяли 22 автомобиля, в том числе Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW и Mercedes-Benz GLS 450, а также мотоциклы BMW.

Кроме того, правоохранители обнаружили более $2 млн, €64 тыс., наличные в гривнах, килограмм банковского золота, элитные часы и ювелирные изделия.

Как работали схемы с фейковыми инвестициями и «возвратом» денег

По данным следствия, организаторы набирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их работать по подготовленным сценариям. В некоторых случаях кандидатов проверяли на полиграфе.

Схемы отличались, но были направлены на завладение средствами потерпевших. Мошенники представлялись инвестиционными консультантами, работниками банков, юристами или представителями государственных органов, привлекали людей на фейковые торговые платформы и использовали deepfake.

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Отдельно мошенники искали людей, которые уже потеряли деньги, и предлагали им якобы помочь вернуть деньги. В некоторых случаях потерпевших убеждали брать кредиты, брать деньги в заем или продавать имущество.

Вырученные средства переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и счетами третьих лиц, а доходы вкладывали в недвижимость, землю, автомобили и другие активы.

Среди пострадавших граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран ЕС и Центральной Азии. Предварительно установлены убытки более чем на 100 млн грн.

В настоящее время 26 людям сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают анализ изъятых данных, устанавливают всех потерпевших, организаторов и других причастных к схемам. Для расследования транснациональных эпизодов, Украина также сотрудничает с иностранными партнерами.

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