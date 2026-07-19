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Самые распространенные летние схемы мошенничества

Личные финансы
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Мошенники активизировались во время сезона отпусков
Мошенники активизировались во время сезона отпусков, Фото: magnific
В летний сезон, когда многие активно планируют отдых, растет и активность мошенников. Они публикуют фейковые объявления об аренде жилья, предлагают несуществующие «горячие» туры или требуют предоплату за услуги, которых на самом деле не существует. Из-за поспешных решений люди нередко лишаются денег еще до начала отпуска.
Об этом рассказали специалисты «Финкульта».

Самые распространенные летние схемы мошенничества

Фейковая аренда жилья. Мошенники используют чужие фотографии квартир или гостиниц, устанавливают привлекательную цену и убеждают потенциальных туристов срочно внести предоплату, ссылаясь на высокий спрос. После получения денег они перестают выходить на связь.
«Горячие» туры по скидке. В социальных сетях часто можно увидеть предложения отдыха со скидками до 70%. Покупатели в спешке вносят деньги, чтобы не упустить возможность бронирования, однако после перевода клиент либо вообще не получает документов, либо ему посылают поддельные ваучеры и билеты.
Предоплата без гарантий. Также распространены мошенничества с полной предоплатой за аренду домов, автомобилей, лодок или экскурсий. После оплаты продавец сообщает о якобы форс-мажорных обстоятельствах или просто исчезает.
Как обезопасить себя:
  • относитесь критически к «сладким» предложениям и не торопитесь вносить предоплату;
  • перед бронированием проверьте информацию о жилье или туристической компании, а также обратите внимание на отзывы, историю деятельности и контактные данные;
  • попросите снять видеообзор жилья. Если владелец отказывается провести или постоянно находить оправдание, это может свидетельствовать о мошенничестве.
  • не переводите средства на личные банковские карты незнакомых лиц без подтверждения их надежности;
  • пользуйтесь официальными сервисами бронирования и проверенными туристическими операторами, предлагающими прозрачные условия оплаты и возврата средств;
  • внимательно читайте условия бронирования и отмены. Особо обращайте внимание на порядок возврата предоплаты.
По материалам:
Finance.ua
Мошенничество
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