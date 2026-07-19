Как оформить базовое социальное пособие Сегодня 10:17 — Личные финансы

Кто имеет право на базовую социальную помощь

Базовое социальное пособие выплачивается наиболее уязвимым категориям населения. Оформить выплату можно как через приложение «Дія», так и в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Кто имеет право на пособие

Получить социальное пособие могут семьи и лица, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и имеющие низкие доходы.

Подать заявление могут граждане, получающие на момент обращения:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Заявление подает уполномоченный представитель семьи. Сделать это можно через мобильное приложение «Дія», а также лично, обратившись в любой удобный сервисный центр ПФУ.

Как определяют размер выплаты

Сумма базового социального пособия рассчитывается индивидуально. Ее рассчитывают как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

При расчете учитывают доходы всех членов семьи за определенный законодательством период.

Пособие назначается на шесть месяцев. По истечении этого срока выплату автоматически продлевают на весь период действия экспериментального проекта (два года), если семья продолжает отвечать установленным критериям.

Ранее Finance.ua писал , что у многих украинцев после запуска базового социального пособия возник вопрос, повлияет ли его оформление на уже назначенные государственные выплаты. Одно из самых распространенных — можно одновременно получать пособие по безработице и базовое социальное пособие.

Юристы объясняют, что в большинстве случаев эти выплаты не исключают друг друга.

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