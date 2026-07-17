Финансовая подушка безопасности в военное время (размеры и где хранить) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Финансовая подушка безопасности в военное время (размеры и где хранить)

Финансовая подушка безопасности сегодня является одним из важнейших элементов личной финансовой устойчивости. Это резервный фонд, который помогает покрывать необходимые расходы при непредвиденных жизненных обстоятельствах.

Потеря работы, длительное лечение, вынужденный переезд, ремонт жилья после повреждения именно для таких ситуаций создается финансовая подушка.

Об этом пишет Финкульт

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Главная цель — создать собственный антикризисный план, который поможет пережить сложные времена без паники и долгов.

Какой должна быть финансовая подушка

Минимальный резерв — это сумма ваших обязательных расходов от 3−6 месяцев.

При расчете учитывайте только необходимые расходы:

жилье;

коммунальные услуги;

продукты питания;

лекарство;

транспорт;

прочие обязательные платежи.

Если у вас есть кредитные обязательства или нестабильный доход, резерв стоит увеличить.

Финансовая подушка помогает:

пережить временную утрату дохода;

избежать кредитов и долгов в сложный период;

более уверенно реагировать на непредвиденные жизненные обстоятельства;

уменьшить финансовый стресс;

чувствовать себя более независимыми в принятии решений.

Как сформировать резервный фонд

Определите цель. Подумайте, от каких финансовых рисков вы хотите себя оградить.

Рассчитайте требуемую сумму. Ориентиром могут стать ваши совокупные расходы от 3−6 месяцев.

Откройте отдельный счет. Это поможет не использовать резерв для повседневных покупок.

Автоматизируйте скопление. Настройте регулярный перевод от 5−10% дохода сразу после поступления.

Соблюдайте бюджет. Предусмотрите в своем ежемесячном плане отдельную строчку — вклад в резервный фонд.

Регулярно пересматривайте размер подушки. Если изменились доходы или расходы, следует соответственно скорректировать сумму резерва.

Где хранить?

Финансовая подушка должна быть доступна. Лучше всего — на депозитах или отдельных счетах в банках, участниках Фонда гарантирования вкладов, ведь это гарантия возврата средств в случае проблем с финансовым учреждением.

Финансовая подушка безопасности — это не накопление на отпуск, новый смартфон или большие покупки. Ее следует использовать только в случаях реальной необходимости, когда возникают непредвиденные жизненные обстоятельства.

Кстати, депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Читайте подробно — Самые привлекательные депозиты июля 2026 года

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