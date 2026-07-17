Сколько стоит государственное содержание в заведениях (каковы условия)
Если пенсионер находится на полном государственном содержании, в соответствующем учреждении ему выплачивается 25% назначенной пенсии.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Выплата пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер зачислен на полное государственное содержание.
Размеры пенсии и содержание
Если размер пенсии превышает стоимость содержания в учреждении, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25% назначенной пенсии.
Лицам, которые получают пенсию за особые заслуги согласно статье 14 Закона Украины № 1767-III от 01.06.2000 «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и находятся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении), такая пенсия выплачивается в назначенном размере.
Если у пенсионера, который находится на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении), есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его содержании, пенсия выплачивается следующим образом:
- 25% самому пенсионеру,
- а другая часть пенсии, но не более 50% назначенного размера пенсии — указанным членам семьи.
Если пенсионер не проживал в заведении, а был в больнице или отпуске, то с даты его выбытия до даты возвращения включительно ему будут выплачивать пенсию в назначенном размере.
Детям-сиротам за период пребывания на полном государственном содержании пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их текущие счета в банке.
Другим детям, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляется на их счета в банке.
Поделиться новостью
Также по теме
Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут
ПартнерскаяБанковская реклама, которую посмотрят все: что сделали ПУМБ и Banda
Вытеснят ли иностранцы украинцев с рынка труда? Что об этом думает бизнес
Как изменились цены на частные дома в Украине
В каких IT-профессиях чаще всего предлагают зарплату от $5000
НБУ расширил способы подтверждения личности в банках