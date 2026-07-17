Что значит «красный» и «зеленый» коридор на границе: когда ими пользоваться Сегодня 17:00 — Личные финансы

Что значит «красный» и «зеленый» коридор на границе: когда ими пользоваться

Летом украинцы чаще пересекают границу из и в Украину. Но чтобы не было сложностей на границе, расскажем, что такое «зеленый» и «красный» коридоры.

Что следует декларировать при выезде или возвращении в Украину, напоминает Государственная таможенная служба.

Зеленый коридор

Это канал упрощенного таможенного контроля, где гражданин не декларирует вещи, которые он провозит. Если пассажир начал пересекать таможенную зону по «зеленому коридору», это считается его негласным подтверждением того, что он не имеет при себе ничего запрещенного и подлежащего декларированию.

Однако должностное лицо таможни может попросить пассажира предъявить авиабилет и паспорт, а также провести выборочный контроль багажа с помощью сканера.

Что можно перевозить через «зеленый коридор»

Личные вещи:

два мобильных телефона, одна видеокамера, один фотоаппарат, два переносных персональных компьютера; спортивное снаряжение; личные украшения, бывшие в употреблении;

одежда, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования;

500 мл туалетной воды или 100 мл духов; другие вещи для личного пользования;

другие вещи для личного пользования; товары, общая стоимость которых не превышает 1000 евро для авиационных и 500 евро/50 кг других пунктов пропуска;

других пунктов пропуска; наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме, не превышающей 10 тыс. евро;

алкогольные напитки: водочные изделия (водка, коньяк, виски и др.) в количестве 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;

табачные изделия — 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, или 250 г этих изделий;

продукты питания для личного потребления на сумму, не превышающую 200 евро:

в упаковке производителя (предназначенные для розничной торговли) — одна упаковка или общей массой не более 2 кг каждого наименования;

без упаковки — до 2 кг каждого наименования;

неделимый продукт, готовый к непосредственному потреблению — 1 шт. каждого наименования;

лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или не превышающем указанное в рецепте (наличном у лица), выданном на имя этого лица и заверенном печатью врача и/или учреждения здравоохранения.

Нормы перемещения товаров, наличных денег, табака, продуктов питания и алкогольных напитков зеленым коридором действуют один раз в 24 часа.

Прохождение таможенного контроля по зеленому коридору освобождает граждан от заполнения таможенной декларации.

Помните: выбрав зеленый коридор, гражданин подтверждает отсутствие у вас каких-либо товаров, подлежащих письменному декларированию, налогообложению и запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

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Красный коридор

Это канал упрощенного таможенного контроля, где нужно в письменном виде задекларировать имущество, перевозимое через границу.

Гражданин обязан заполнить таможенную декларацию и предъявить сотруднику таможни задекларированные вещи и чеки, ярлыки и другие документы на эти вещи.

Если такие документы отсутствуют — таможенники будут определять стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные товары.

Через красный коридор нужно перевозить следующие товары:

на пропуск которых требуются разрешительные документы;

культурные ценности;

ценные бумаги; банковские металлы;

лекарственные средства с содержанием наркотических, психотропных веществ или прекурсоров;

другие, определенные законами Украины;

товары, общая стоимость которых превышает 1000 евро для авиационных и 500 евро/50 кг для других пунктов пропуска и ввозятся чаще одного раза в течение суток.

наличную валюту Украины или иностранную, в сумме, превышающей 10 тыс. евро в эквиваленте на одного человека)

домашних животных при наличии оригиналов международных ветеринарных сертификатов страны происхождения этих животных.

Прохождение красного коридора предусматривает заполнение гражданами таможенной декларации, а при наличии товаров, превышающих установленные нормы — и уплату налогов.

легковые автомобили, поскольку количество пассажиров в них меньше, а проверка документов занимает меньше времени. Ранее мы писали , какой транспорт быстрее проходит границы. Чаще всего быстрее границу проходятпоскольку количество пассажиров в них меньше, а проверка документов занимает меньше времени.

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