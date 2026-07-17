Что значит «красный» и «зеленый» коридор на границе: когда ими пользоваться
Зеленый коридор
Что можно перевозить через «зеленый коридор»
- два мобильных телефона, одна видеокамера, один фотоаппарат, два переносных персональных компьютера; спортивное снаряжение; личные украшения, бывшие в употреблении;
- одежда, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования;
- 500 мл туалетной воды или 100 мл духов; другие вещи для личного пользования;
- товары, общая стоимость которых не превышает 1000 евро для авиационных и 500 евро/50 кг других пунктов пропуска;
- наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме, не превышающей 10 тыс. евро;
- алкогольные напитки: водочные изделия (водка, коньяк, виски и др.) в количестве 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;
- табачные изделия — 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, или 250 г этих изделий;
- продукты питания для личного потребления на сумму, не превышающую 200 евро:
- в упаковке производителя (предназначенные для розничной торговли) — одна упаковка или общей массой не более 2 кг каждого наименования;
- без упаковки — до 2 кг каждого наименования;
- неделимый продукт, готовый к непосредственному потреблению — 1 шт. каждого наименования;
- лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или не превышающем указанное в рецепте (наличном у лица), выданном на имя этого лица и заверенном печатью врача и/или учреждения здравоохранения.
Красный коридор
- на пропуск которых требуются разрешительные документы;
- культурные ценности;
- ценные бумаги; банковские металлы;
- лекарственные средства с содержанием наркотических, психотропных веществ или прекурсоров;
- другие, определенные законами Украины;
- товары, общая стоимость которых превышает 1000 евро для авиационных и 500 евро/50 кг для других пунктов пропуска и ввозятся чаще одного раза в течение суток.
- наличную валюту Украины или иностранную, в сумме, превышающей 10 тыс. евро в эквиваленте на одного человека)
- домашних животных при наличии оригиналов международных ветеринарных сертификатов страны происхождения этих животных.
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