0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких IT-профессиях чаще всего предлагают зарплату от $5000

Личные финансы
1
Самая низкая доля вакансий с зарплатой от $5000 зафиксирована в категориях Support и QA
Самая низкая доля вакансий с зарплатой от $5000 зафиксирована в категориях Support и QA
Самые высокие шансы получить зарплату от $5000 среди IT-специалистов, не занимающих руководящие должности уровня C-level, имеют Data Engineer, Data Scientist, а также разработчики на C++ и Golang.
Об этом сообщает платформа Djinni.
Больше всего предложений для техлидов и нетехнического C-level
Больше всего предложений для техлидов и нетехнического C-level, Djinni

Почти четверть вакансий предполагает зарплату от $5000

Аналитики подсчитали, в какой доле вакансий, опубликованных за последние два месяца, зарплатная вилка включает по меньшей мере $5000. В целом, такие условия предлагают в 24% вакансий. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 23%.
Средний необходимый опыт работы для высокооплачиваемых вакансий составляет 4,3 года, тогда как в январе он был несколько выше — 4,5 года.
Читайте также
В то же время, средний уровень опыта, который требуют работодатели во всех вакансиях в целом, вырос до 2,65 года по сравнению с 2,5 года пол года назад.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий для руководителей

Самая высокая доля вакансий с зарплатой от 5000 долларов зафиксирована среди предложений для технических лидов и специалистов нетехнического уровня C-level. В этих категориях более 70% вакансий подразумевают соответствующий уровень оплаты труда.
После руководящих позиций наибольшая доля вакансий с зарплатой от $5000 приходится на специализацию Data Engineer, Golang, C++ и Data Science.
Место для вашей рекламы
Категория DevOps, которая в январе входила в число лидеров, занимает шестое место.
Самая низкая доля вакансий с зарплатой от $5000 зафиксирована в категориях Support и QA. По этим направлениям только 2−3% предложений работы содержат соответствующий уровень оплаты труда.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что количество откликов на вакансии в ИТ-секторе в июне практически не изменилось по сравнению с маем. Самый высокий уровень конкуренции в июне зафиксирован в категории JavaScript, в среднем 74 отклика на одну вакансию против 84 в мае. На втором месте оказалась категория QA с показателем 53 отзыва на вакансию по сравнению с 54 месяцем ранее.
Также мы рассказывали, что 57% айтишников в Украине недовольны зарплатой — считают, что им чуть-чуть или существенно недоплачивают. Чаще всего довольны зарплатой, то есть считают, что оплата соответствует их квалификации или что им платят больше, чем в среднем на рынке, — аналитики, специалисты по AI/ML/DS/Data Engineering, Product-менеджеры, Legal-специалисты и специалисты по DefTech (инженеры БПЛА и т. п.).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплатаIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems