В каких IT-профессиях чаще всего предлагают зарплату от $5000 Сегодня 13:03 — Личные финансы

Самая низкая доля вакансий с зарплатой от $5000 зафиксирована в категориях Support и QA

Самые высокие шансы получить зарплату от $5000 среди IT-специалистов, не занимающих руководящие должности уровня C-level, имеют Data Engineer, Data Scientist, а также разработчики на C++ и Golang.

Об этом сообщает платформа Djinni.

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Больше всего предложений для техлидов и нетехнического C-level, Djinni

Почти четверть вакансий предполагает зарплату от $5000

Аналитики подсчитали, в какой доле вакансий, опубликованных за последние два месяца, зарплатная вилка включает по меньшей мере $5000. В целом, такие условия предлагают в 24% вакансий. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 23%.

Средний необходимый опыт работы для высокооплачиваемых вакансий составляет 4,3 года, тогда как в январе он был несколько выше — 4,5 года.

В то же время, средний уровень опыта, который требуют работодатели во всех вакансиях в целом, вырос до 2,65 года по сравнению с 2,5 года пол года назад.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий для руководителей

Самая высокая доля вакансий с зарплатой от 5000 долларов зафиксирована среди предложений для технических лидов и специалистов нетехнического уровня C-level. В этих категориях более 70% вакансий подразумевают соответствующий уровень оплаты труда.

После руководящих позиций наибольшая доля вакансий с зарплатой от $5000 приходится на специализацию Data Engineer, Golang, C++ и Data Science.

Категория DevOps, которая в январе входила в число лидеров, занимает шестое место.

Самая низкая доля вакансий с зарплатой от $5000 зафиксирована в категориях Support и QA. По этим направлениям только 2−3% предложений работы содержат соответствующий уровень оплаты труда.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что количество откликов на вакансии в ИТ-секторе в июне практически не изменилось по сравнению с маем. Самый высокий уровень конкуренции в июне зафиксирован в категории JavaScript, в среднем 74 отклика на одну вакансию против 84 в мае. На втором месте оказалась категория QA с показателем 53 отзыва на вакансию по сравнению с 54 месяцем ранее.

и т. п. ). Также мы рассказывали , что 57% айтишников в Украине недовольны зарплатой — считают, что им чуть-чуть или существенно недоплачивают. Чаще всего довольны зарплатой, то есть считают, что оплата соответствует их квалификации или что им платят больше, чем в среднем на рынке, — аналитики, специалисты по AI/ML/DS/Data Engineering, Product-менеджеры, Legal-специалисты и специалисты по DefTech (инженеры БПЛА).

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