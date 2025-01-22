IT и маркетинг собирают сливки на рынке труда — исследование
В 2024 году украинский рынок труда оставался неравномерным. Ровно треть вакансий (буквально 33,33%) — это работа в столице и Киевской области. По 8% всех предложений предусматривали работу во Львовской и Днепропетровской области, а также удаленно.
Об этом говорится в исследовании work.ua.
IT и маркетинг собирают сливки на рынке труда
Кто те счастливчики, которые имеют наибольший интерес к своим вакансиям от кандидатов? На Work.ua работодатели размещают предложения о работе в 28 категориях.
Более половины (53%) всех откликов получают вакансии из 7 категорий:
- «Продажа, закупка»;
- «IT, компьютеры, интернет»;
- «Администрация, руководство среднего звена»;
- «Маркетинг, реклама, PR»;
- «Секретариат, делопроизводство, АХО»;
- «сфера обслуживания»;
- «Розничная торговля».
В ежемесячных исследованиях рынка труда Work.ua подчеркивает особенно высокую конкуренцию соискателей за удаленные вакансии и работу в сфере IT.
На «дистанционку» соискатели откликаются в 5 раз активнее, чем на офлайн-работу. Но иногда вакансии собирают невероятное количество откликов за 1 день.
Рекордсменом по этому показателю стала вакансия Front-End Developer, на которую за 1 день работодатель получил 555 откликов. От работника ожидали опыт работы с HTML, CSS и JavaScript, знание основных фреймворков. 490 откликов в день собрала еще одна вакансия для Front-End Developer, где искали кандидата с навыками работы с Git, HTML, Saas, сторонними библиотеками.
472 отклика за 1 день получил работодатель, который искал direct-менеджера (специалиста по обработке заказов в интернет-магазине). И хотя вакансия требовала работу в офисе в Киеве и предусматривала зарплату ниже средней, соискатели были заинтересованы в предложении.
В общей сложности среди 10 вакансий, которые за 1 день собрали наибольшее количество откликов, было 5 предложений работы для Front-end разработчиков, 4 — для direct-менеджеров и 1 — для контент-менеджера.
Справка Finance.ua:
- Как свидетельствуют данные исследования Djinni, зарплаты ІТ-специалистов продолжают снижаться. К примеру, в 2024 году у кандидатов с 7+ годами опыта медианная зарплата уже $4500. Те, у кого есть 5−6 лет, опыта в среднем пишут в профиле $3500, их зарплата снизились именно в четвертом квартале этого года.
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