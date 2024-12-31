Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика) — Finance.ua

Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика) Сегодня 16:10 — Личные финансы

Сколько айтишников работают на нескольких работах одновременно (инфографика), freepik

У 27% украинских айтишников есть дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а иногда и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

За год стало больше айтишников, имеющих дополнительную работу как в ІТ, так и не в ІТ. Также стало больше тех, кто имеет дополнительную безвозмездную занятость в ІТ (волонтерство, менторство или опенсорс). Однако на общую долю специалистов, занимающихся еще чем-либо, кроме основной работы, это не повлияло.

Инфографика: DOU

За год выросла доля айтишников, работающих более чем на одной работе: в прошлом году таких было 8% в Украине и 11% за границей, а в этом году уже 12% и 15%.

Чаще всего специалисты имеют дополнительный парт-тайм (6% айтишников). Дополнительно работать фултайм удается только 3% специалистов в Украине и 5% за рубежом. Приблизительно столько же специалистов имеют фриланс в дополнение к основной занятости (3% в Украине и 4% за рубежом).

Дополнительную работу в ІТ чаще всего имеют специалисты на парт-тайме и айтишники на военной службе (19%). Специалисты на бенче заметно реже имеют дополнительную работу в ІТ (9%).

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Самые активные в поисках дополнительной занятости опытные специалисты. 14% айтишников с опытом от пяти лет имеют дополнительную работу против 9% работающих два года или меньше. Чаще это специалисты уровня Senior, Head, Tech Lead и Architect. А Team Leads заметно реже их имеют дополнительную работу.

Успешнее всего сочетают несколько работ дизайнеры и специалисты по UI/UX (33% из них имеют дополнительную работу), специалисты по безопасности (28%), DevOps, SRE и сисадмины (23−24%). Очень редко работают на нескольких работах QA, специалисты по менеджменту проектов, HR и рекрутеры, геймдизайнеры, специалисты по продажам и развитию бизнеса, специалисты поддержки и Customer Success и специалисты по финансам — менее 10% из них имеют дополнительную работу в ІТ.

Время на пет-проекты

Доля айтишников, имеющих пет-проекты (пет-проект — это личный проект, над которым специалист работает в свободное время, часто для изучения новых технологий, решения конкретной задачи или для демонстрации своих навыков. — Ред.), не изменилась за год: они у 11% айтишников в Украине и 13% украинских айтишников за рубежом.

Чаще всего временем на пет-проекты располагают специалисты, работающие парт-тайм или фрилансеры — более 20% из них имеют свои пет-проекты. Меньше всего возможностей для собственного проекта у специалистов на фултайме и айтишников в ВСУ.

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Каждый пятый проект украинских айтишников приносит доход. Опытные специалисты успешно монетизируют дополнительную занятость: доля прибыльных пет-проектов в Tech Lead и Architect достигает 40%, а у технических специалистов высочайшего уровня (CTO/Director/Head of R&D) — 46%.

Дополнительная работа не в ІТ-сфере

8% айтишников посвящают время работе и проектам, не связанным с ІТ. В прошлом году таких было 7%. Выросла доля тех, у кого есть дополнительная работа не в индустрии. Сейчас таких 6%, как в Украине, так и за рубежом. Год назад такая ​​занятость была у 5% айтишников в Украине и 4% за рубежом.

Чаще дополнительная работа вне ІТ есть у фрилансеров (12%), занятых парт-тайм на основной работе в ІТ (12%), потерявших работу в ІТ (10%), а также начинающих (14% среди работающих года в ІТ) и нетехнических специалистов (12% маркетологов и по 11% специалистов по продажам и Customer Success).

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Технические специалисты высочайшего уровня (CTO/Director/Head of R&D) тоже довольно часто имеют дополнительную работу, не связанную с ІТ — об этом сказали 12% из них.

Волонтерским проектам, не связанным с ІТ, посвящают время 3% украинских айтишников.

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