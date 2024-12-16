В каких компаниях хотели бы работать украинские айтишники — Finance.ua

В каких компаниях хотели бы работать украинские айтишники Сегодня 14:00 — Личные финансы

В каких компаниях хотели бы работать украинские айтишники, freepik

Grammarly и MacPaw остаются среди самых желаемых компаний, в которых хотели бы работать украинские айтишники. В этом году в число самых привлекательных компаний вошли mono и NVIDIA.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Как и в прошлом году, Grammarly остается самым желанным работодателем для украинских айтишников: 72% хотели бы здесь работать, а 39% очень хотели бы. Эта доля выросла за год. Не изменили эту тенденцию даже сокращения, которые произошли в начале года.

2−4 места делят MacPaw, mono и NVIDIA: около трети украинских айтишников очень хотели бы работать в каждой из этих компаний.

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mono на втором месте по общей доле специалистов, считающих компанию привлекательным работодателем: 69% украинских айтишников очень хотели бы здесь работать или считают компанию неплохим местом для работы.

MacPaw и NVIDIA тоже очень привлекательные работодатели для айтишников, однако в общем несколько меньше, чем Grammarly и mono. Отношение к MacPaw улучшилось за год: в прошлом году доля тех, кто очень хочет здесь работать, составила 24% (однако исследование проводилось до осенних увольнений в компании).

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В лидеры, как и в прошлом году, также относятся Ajax Systems и SoftServe. В этом году они с очень близкими показателями занимают 5−6 места. Около 20% специалистов очень хотят работать в каждой из этих компаний.

Рейтинг компаний, в которых хотели бы работать украинские айтишники

Grammarly — самый желаемый работодатель для айтишников уровня Senior и выше. Миддлы несколько более склонны к MacPaw. Джуниоры чаще всего хотели бы работать в Grammarly и mono.

Джуниоры, интерны и те, кто ищет первую работу в ІТ, чаще опытных специалистов считают привлекательными крупные сервисные компании — SoftServe, EPAM, Sigma Software, а среди продуктовых — Genesis.

Grammarly, mono и MacPaw — самые привлекательные компании для айтишников в Киеве. Среди топ-10 компаний здесь восемь продуктовых (Grammarly, mono, MacPaw, NVIDIA, Ajax Systems, Genesis, Uklon и WiX) и две сервисные (SoftServe и GlobalLogic).

Айтишники во Львове чаще предпочитают сервисные компании. Intellias, N-iX, GlobalLogic, ELEKS, Sigma Software здесь чаще называли среди привлекательных для работы компаний, чем в других городах. Однако Grammarly, mono, NVIDIA и MacPaw, как и в других городах, являются лидерами по доле айтишников, которые очень хотели бы здесь работать.

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В Днепре лидерские позиции имеют NVIDIA и mono.

Четверка самых популярных компаний среди украинских айтишников за границей такая же, как и в Украине: Grammarly, MacPaw, NVIDIA и mono. Лидерами являются Grammarly и NVIDIA — около 40% специалистов очень хотели бы работать в них. Чаще, чем специалисты в Украине, респонденты за рубежом называли среди привлекательных компаний Preply.

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Разработчики наиболее привержены Grammarly и NVIDIA, mono — на третьей позиции.

QA больше других специалистов склоняются к сервисным компаниям. Они чаще называли SoftServe, GlobalLogic, N-iX EPAM, NIX, Infopulse и DataArt среди привлекательных работодателей.

mono, Grammarly и MacPaw — бесспорные лидеры для нетехнических специалистов.

Dou По материалам:

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