В каких украинских банках работает больше всего айтишников — Finance.ua

В каких украинских банках работает больше всего айтишников Сегодня 09:32

В каких украинских банках работает больше всего айтишников

Приватбанк стал лидером среди украинских банков по количеству технических специалистов в IT-командах. Всего в 15 банках, вошедших в рейтинг, работает 73 572 сотрудника, из них 8 418 заняты в IT-отделах.

Об этом свидетельствует рейтинг издания DOU.

В ТОП-5 банков за количество IT-специалистов вошли также Райффайзен Банк, ПУМБ, Ощадбанк и Sense Bank.

Деятельность айтишников в банках

Айтишники в банках создают и обновляют банковские системы, разрабатывают мобильные приложения и онлайн-платформы.

Они также поддерживают работу серверов, сетей, баз данных и внутренних систем и работают над кибербезопасностью для защиты данных клиентов и финансовых операций.

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В DOU отмечают, что количество работников в IT-отделах в большинстве банков за последний год почти не изменилось.

Только в «ПУМБ» IT-подразделение увеличилось на 100 работников. Самые нужные вакансии — DevSecOps и Core Banking.

Вакансии

В «Ощадбанке» есть около 20 открытых вакансий в IT-отделах — требуются менеджеры проектов, тестировщики и администраторы. В «ПриватБанке» открыто 150 вакансий в IT-отдел.

Рейтинг финучреждений в Украине по количеству айтишников:

ПриватБанк — 1669 технических специалистов; 1748 работников в IT-подразделениях. Райффайзен Банк — 852 техспециалиста; 946 работников в IT-подразделениях. «ПУМБ» -770 техспециалиста; 770 работников в IT-подразделениях. Ощадбанк — 550 техспециалистов; 550 работников в IT-подразделениях. Sense Bank — 444 техспециалистов; 512 работников в IT-подразделениях. UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 422 техспециалиста; 424 работника в IT-подразделениях Укрэксимбанк — около 218 техспециалистов; около 218 работников в IT-подразделениях. ОТП Банк — 203 техспециалиста; 203 работника в IT-подразделениях. Банк Альянс — 174 техспециалиста; 194 работника в IT-подразделениях. Кредобанк — около 170 техспециалистов; около 200 работников в IT-подразделениях. Укргазбанк — 170 техспециалистов; 180 работников в IT-подразделениях. Креди Агриколь Банк — 168 техспециалистов; 218 работников в IT-подразделениях. А-Банк — около 150 техспециалистов; около 150 работников в IT-подразделениях. Universal Bank — 131 техспециалист; 1844 работника в IT-подразделениях. Банк Южный — 122 техспециалиста; 261 работник в IT-подразделениях.

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