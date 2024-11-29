Что меняет налоговый закон для айтишников — Finance.ua

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Что меняет налоговый закон для айтишников

Личные финансы
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Что меняет налоговый закон для айтишников
Что меняет налоговый закон для айтишников
Президент подписал закон № 11 416-д, предусматривающий повышение налогов и внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие документы.
Журналисты сайта Dou.ua рассказывают, что именно изменяет этот закон для наемных работников, гиг-контракторов и ФЛП. Для наглядности рассчитали суммы налогов для ФЛП третьей группы с доходом $2500.
Закон начнет действовать с 1 декабря. Большинство норм в законе начинают действовать на следующий день после публикации. Однако это не касается начала уплаты военного сбора ФЛП — эти нововведения, согласно действующему тексту документа, вступают в силу 1 октября 2024 года, то есть задним числом.
В то же время налоговый комитет ВР рекомендовал принять изменения в закон, чтобы исправить эту коллизию, то есть перенести начало действия норм с 1 октября 2024 на 1 января 2025 года. Такие изменения должны быть приняты на ближайшей пленарной неделе. Однако, пока этого не произойдет, есть риск, что ФЛП-упрощенцы первой и второй групп будут вынуждены уплатить новые налоги и за октябрь, и за ноябрь, и за декабрь, а ФЛП третьей группы — за четвертый квартал 2024 года.

Что меняется для наемных работников

Специалисты в штате (то есть официально оформленные согласно КЗоТ) будут платить 5% военного сбора (вместо 1,5%). То есть теперь с каждой тысячи гривен зарплаты нужно будет уплатить 50 гривен.
Общая налоговая нагрузка на наемных работников составит 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора).
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Условно, если разработчик с трудовым договором имеет зарплату в $2500 (103 989 грн по нынешнему курсу), то с нее он уплатит 23 916 грн налогов.

Что меняется для ФЛП третьей группы

Скорее всего, с 1 января 2025 года, но может быть и с 1 октября 2024 года, ФЛП на упрощенной системе налогообложения дополнительно к 5% единого налога (3% в случае уплаты НДС) будут уплачивать 1% военного сбора.
Уплачивать эти налоги ФЛП будут (как и раньше) за квартал, ведь для них остается квартальная отчетность.
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Условно, если разработчик на третьей группе ФЛП получает $2500 (103 989 грн по нынешнему курсу), то он оплатит 6239 грн. (или 4160 грн.) единого налога и военного сбора.

Что меняется для гиг-контракторов

Военный сбор возрос и для гиг-контракторов — 5% вместо 1,5%. Общая налоговая нагрузка на эту категорию — 10% (5% НДФЛ и 5% военного сбора). 22% ЕСВ за гиг-контракторов также платит работодатель.
Условно, если разработчик на гиг-контракте имеет зарплату в $2500 (103 989 грн по нынешнему курсу), то с этого дохода он уплатит 10 399 грн налогов.

Изменения в отчетности

Есть нововведения и по администрированию налогов. Теперь налоговые агенты (юридические или физические лица, нанимающие работников) должны подавать налоговый расчет доходов, сумм полученного налога и единого социального взноса ежемесячно, а не ежеквартально, как было ранее.
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Эти нововведения не касаются ФЛП, а только работодателей, использующих наемную рабочую силу и отчитывающихся о начисленной таким работникам зарплате.

Когда ФЛП третьей группы платить военный сбор

Военный сбор нужно уплачивать в течение 10 календарных дней после срока подачи декларации за квартал (например, за первый квартал 2025 года крайний срок подачи декларации — 10 мая 2025 года, а уплаты сбора — 20 мая 2025 года). Суммы военного сбора будут отражаться в декларации плательщика единого налога.
За нарушение правил уплаты военного сбора есть ответственность. 5% от суммы налогового долга (если уплата просрочена до 30 календарных дней включительно) или 10% от суммы налогового долга (если уплата просрочена более чем на 30 календарных дней).

🧐 Новые правила бронирования: что меняется для предприятий и военнообязанных

По материалам:
Dou
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