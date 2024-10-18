Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе — Finance.ua

Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе 18.10.2024, 16:45 — Личные финансы

Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе

Особенность ІТ-отрасли, которая негативно влияет на ситуацию в ней, это низкий уровень бронирования сотрудников.

Об этом заявил директор по GR Ассоциации IT Ukraine Олег Сницар во время форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: инклюзивные институты и экономические свободы».

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«По состоянию на июль всего 1,5% сотрудников были забронированы. Внедрение электронного бронирования существенно упростило эту возможность. Но в то же время эти цифры существенно не изменились», — заявил Олег Сницар.

Единственный позитив на рынке — это существование «Дія.Сити», но иностранные партнеры отказываются от сотрудничества с украинскими компаниями.

«IT-отрасли сейчас очень сложно находить новые контракты и даже выполнять имеющиеся. Это связано с целым рядом рисков, которые принесла война: такие как активные боевые действия или вероятность мобилизации ключевых специалистов, что не позволит выполнить взятые на себя обязательства и контракты», — сказал он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. Поэтому в Украине будет проведен аудит «критических» предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

Приостановка бронирования, инициированная Кабинетом Министров, стала очень серьезной проблемой , ведь предприятия могут остаться без критически важных работников.

Фінансовий клуб По материалам:

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