Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе — Finance.ua

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Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе

Личные финансы
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Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе
Стало известно, сколько забронированных в ІТ-секторе
Особенность ІТ-отрасли, которая негативно влияет на ситуацию в ней, это низкий уровень бронирования сотрудников.
Об этом заявил директор по GR Ассоциации IT Ukraine Олег Сницар во время форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: инклюзивные институты и экономические свободы».
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«По состоянию на июль всего 1,5% сотрудников были забронированы. Внедрение электронного бронирования существенно упростило эту возможность. Но в то же время эти цифры существенно не изменились», — заявил Олег Сницар.
Единственный позитив на рынке — это существование «Дія.Сити», но иностранные партнеры отказываются от сотрудничества с украинскими компаниями.
«IT-отрасли сейчас очень сложно находить новые контракты и даже выполнять имеющиеся. Это связано с целым рядом рисков, которые принесла война: такие как активные боевые действия или вероятность мобилизации ключевых специалистов, что не позволит выполнить взятые на себя обязательства и контракты», — сказал он.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. Поэтому в Украине будет проведен аудит «критических» предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.
Приостановка бронирования, инициированная Кабинетом Министров, стала очень серьезной проблемой, ведь предприятия могут остаться без критически важных работников.
По материалам:
Фінансовий клуб
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