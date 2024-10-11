Аудит критически важных предприятий: как это повлияет на бронирование айтишников — Finance.ua

Аудит критически важных предприятий: как это повлияет на бронирование айтишников Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Аудит критически важных предприятий: как это повлияет на бронирование айтишников

IT-компании Украины получили статус критически важных предприятий, но власти теперь тщательно проверяют критичность бронирования. Под аудит подпадают только областные военные администрации, которые предоставляли статус критически важного и бронировали.

Как это повлияет на бронирование IT-специалистов, портал DOU объяснил юрист Львовского IT-Кластера Дмитрий Козярин.

По его словам, пока что до 15 ноября центральные органы исполнительной власти, кроме министерств, не будут предоставлять статусы «критически важных». Но это не касается министерств, в том числе и Минцифры. Министерства продолжают в штатном режиме обрабатывать заявки по критичности и предоставлять такие статусы.

По мнению юриста, несмотря на паузу до ноября, компании, которые подавались в апреле-мае, еще имеют действующее бронирование. Бумажную форму никто не отменял. Большинство государственных и коммунальных предприятий до сих пор пользуются бумажным бронированием, а не электронным.

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Замедление бронирования через «Дію» продолжается до 72 часов. Вероятно, это связано с постановлением Кабмина № 1125 от 1 октября, которым внесли изменения в порядок бронирования, говорит юрист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

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Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в Украине должны провести аудит «критических» предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется «не критическим для государства», то бронирование будет пересмотрено.

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